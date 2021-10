Un partido bastante parejo El Tri logra conseguir una apretada victoria de dos goles por cero jugando como visitante, los dirigidos por el argentino Gerardo Martino no logran convencer a los aficionados, debido a su equipo no brilla en el terreno de juego, a pesar de haber obtenido la victoria

El Salvador Vs México. Las Eliminatorias de futbol pera el acudir al mundial de Qatar 2022 en la zona de la CONCACAF se han puesto bastante parejas, ya que cualquier selección puede calificar a este tan ansiado torneo mundialista. Hasta el momento se encuentra en la cima la selección de México, pero a nada se encuentran los demás equipos.

Por su parte México aprovechó su única oportunidad, a pesar de la lesión del delantero de las Chivas, Alexis Vega que ya no pudo ingresar de nueva cuenta al campo. En un tiro de esquina del Tecatito Corona, el central Héctor Moreno al minuto 30 con un cabezazo fuerte puso adelante a la selección mexicana.

Los primeros 45 minutos fue un encuentro bastante apretado donde ambas escuadras tuvieron sus oportunidades frente al arco enemigo. La suerte no acompaño a El Salvador, ya que el esférico no pudo entrar a la red, a pesar de las oportunidades que tuvieron para batir al arquero tricolor.

“Cuando uno juega un partido de futbol, las circunstancias que se puedan suceder en cuanto a lesiones, golpes, están permanentemente vigente. Uno tuvo una lesión muy importante en la Copa Oro (Hirving Lozano), otro en la Premier (Raúl Jiménez), ese tipo de contingencias para cualquier jugador de futbol se dan, no tiene que ver exclusivamente con jugar en El Salvador, en Centroamérica o cualquier Liga de Europa, citamos jugadores con la idea de que jueguen.

Tras reconocer la cancha del Estadio Cuscatlán, el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘El Tata’ Martino, analizaba rotaciones para el primero de los tres partidos bravos con los que el Tri cierra el 2021. De acuerdo con la Agencia Reforma, el timonel no pensaba en posibles cambios debido a la rispidez con la que suele jugarse en San Salvador, sino por el trajín que ya arrastran varios futbolistas.

El Salvador Vs México: ‘Tata’ Martino preocupado por lesiones

“Pero sí atendemos otro tema que es el físico, la continuidad de partidos y la cercanía de los mismos, si uno piensa exclusivamente en Selección, en seis días se juegan tres partidos más el viaje largo más la participación en sus clubes”, mencionó Gerardo Martino, el técnico del Tri.

Como el propio Martino informó desde el pasado domingo, ni el lesionado Jorge Sánchez ni el suspendido César Montes viajaron a El Salvador. Henry Martín ya está recuperado de sus dolencias. “Es algo que tenemos en cuenta, lo que sucede no solamente ahora, lo que ha sucedido con nosotros en Selección, sino también la continuidad que vienen teniendo en sus clubes. A lo mejor no es lo mismo la situación de Gallardo o Edson a la de Herrera y Lozano. Raúl sí ha tenido continuidad en su club y ha jugado casi todos los minutos acá, apelamos no solamente a la parte científica, sino acercarnos con el jugador y ver cómo se sienten”, insistió.