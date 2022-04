Ante este post varios internautas se manifestaron dentro de la caja de comentarios saliendo en defensa del cantante de corridos tumbados, “Y cual es el problema?? Si es o no es .. tampoco tiene por qué andárselo explicando a Nadie”, “Y a ese #ovi que le importa que cuide su vida y deje de meterse en la vida de los demás”, “Pues si así fuera, no pasa nada. No tiene xq tratar de manipularlo con exponerlo”, se puede leer en redes.

Aseguran que el cantante de corridos tumbados pertenece a la comunidad LBTGQ

“Vuelves a mencionarme y no sé por qué, yo ni siquiera pienso en ti, me vuelves a mencionar poniendo un Screenshot de un video mío donde a mi casi me matan, sí, casi me matan, tú lo sabes, con eso no se juega ¿oíste?… pero yo no voy a caer en tu juego, no me voy a poner a tu altura”, expresó Ovi.

“Si tienes algún problema de inferioridad o algo o salir del clóset, sal Brother”, concluyó. Ovi afirmó que no es la primera ocasión en la que tiene un problema con Natanael, pues anteriormente pasó lo mismo y luego Cano le pidió perdón, según lo difundido por El Universal.