¡Lamentable! Liliana Rodríguez Morillo, hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma y con quien no tiene buena relación , confirma muerte en su familia: su querida tía Violeta, y las condolencias no tardaron en llegar.

“Nuestro corazón está roto”

Lilibeth Morillo, también hija de José Luis Rodríguez El Puma, no quiso acompañar a su hermana Liliana en su dolor y así reaccionó tras la publicación: “Nuestro corazón está roto! Qué golpe tan duro e inesperado! Qué difícil y que distinta se está tornando la vida, regresar a ccs (sic) con tantas ausencias! Ya nada es igual!”.

Lilibeth no quiso desaprovechar la oportunidad para despedirse de su tía Violeta: “Nuestro Violín sonoro! Aún me cuesta asimilar que ya no estás! Cuanta falta nos haces ya! Te amamos primogénita Morillo! Amada tía de mi corazón”.