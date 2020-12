El demócrata Joe Biden mando mensaje de esperan en redes sociales

Joe Biden mensaje esperanza. Dentro de un mes el presidente electo Joe Biden, tomará posesión en la presidencia de los EE.UU., para así comenzar una nueva era de cambios para el bien de la ciudadanía estadounidense, esto se da justo cuando el Congreso llegó a un acuerdo para aprobar nuevo paquete de estímulo.

A través de las redes sociales, el demócrata Biden publicó un mensaje de esperanza, que hace pensar a todas las personas que se prepara algo bueno para todos los ciudadanos americanos.

El próximo 20 de enero será la toma de posesión del presidente Joe Biden, los organizadores de dicho evento preparan una intensa medida higiénica para evitar la prolongación del coronavirus.

Ante esto el demócrata publicó en su cuenta de Twitter y Facebook un mensaje sobre lo que se viene a partir de cuando tome el poder publicando: “En un mes comenzamos a sanar”.

El equipo demócrata presentó algunos planes que se realizarán en ese evento, para las medidas y protocolos de sanidad, pero aun sin saber si el republicano Donald Trump acudira, ya que aun no acepta su derrota, según The Associated Press.

Pero se dice que sí asistirá Trump al evento, para seguir con la tradición, pero también algunos sospechan que hará su propio evento, para atraer la atención, lo cual dicen que hará su candidatura para las elecciones del 2024.

El presidente demócrata Joe Biden y su equipo han anunciado a toda la ciudadanía que no asistan al evento que será en Washington, D.C. Esto por la pandemia del coronavirus, que tienen pensado ingresar al público dentro de seis meses.

“La ceremonia será sumamente limitada y el desfile subsiguiente será algo totalmente distinto”, dijo el comité organizador. Todo dependerá del progreso que lleven con la vacuna contra el coronavirus.