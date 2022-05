Fuertes revelaciones en La Casa de los Famosos

Luis Caballero, mejor conocido como El Potro, confiesa por qué terminó con Michelle Vieth

¿Estuvo en riesgo su vida?

¡Soltó una bomba! Una revelación tras otra en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, pues ahora el actor e influencer Luis Caballero, mejor conocido como El Potro, confesó por qué motivo terminó su relación amorosa con la también actriz Michelle Vieth.

De acuerdo con información de El Heraldo de México, el ex participante de Acapulco Shore y la protagonista de telenovelas como Mi pequeña traviesa, Soñadoras y Amigas y rivales, entre muchas otras, comenzaron su noviazgo cuando ambos coincidieron en el programa Tu Casa TV, hace aproximadamente dos años.

¿Por qué terminaron Michelle Vieth y El Potro?

Mientras hacía ejercicio en el jardín de La Casa de los Famosos, El Potro le contó a Eduardo Rodríguez que las cosas se salieron de control en su relación con Michelle Vieth principalmente por su exesposo, Christian Aparicio, a quien describió como una persona “psycho” y que la tiene “amenazadísima”.

“También mi paz mental, primero, porque yo ya estaba de ‘wey, me van a matar’, ¿sabes? Cambié de coche, me amenazaban, de que chofer y así, y quieras o no, completamente otro canal, otra edad, hijos, que dices: ‘yo no estoy para echarme ese paquete'”, confesó el influencer, pero aún habría más por contar.