Reportero El Piolín habla con mexicanos que fueron rociados con gasolina, piden ayuda

Una pareja de hispanos fue rociada y prendida en fuego en California

Las víctimas de este terrible ataque relataron su ‘desgarradora’ historia

El Piolín habla con pareja de mexicanos que fueron rociados con gasolina y posteriormente prendidos en fuego, junto con su casa en California.

Con cubrebocas y desde videollamada, la pareja de mexicanos relató para el Show De Piolín que fueron atacados por un hombre afroamericano, novio de una de sus vecinas.

Según el relato de Jorge y Patsy, el inmigrante salió al exterior de su casa, “estaba agachado” cuando el hombre llegó “por la espalda”, lo roció con gasolina y le prendió fuego.

“Yo me levanté desesperado gritando, corrí y pedí ayuda… Me metí a la casa en mi desesperación.. Con la regadera y una toalla fue de la manera que me pude apagar el fuego”, relata el Jorge García con voz entrecortada.

Tras apagar el fuego, escuchó un grito de su esposa, quién también había sido interceptada por el hombre. Cuando Jorge salió del baño se percató que su esposa y su casa estaban en llamas.

“Lo primero que se me vino a la mente fue mi hija”, dijo el mexicano rociado con gasolina, quien reveló que su hija, de seis años, estaba en una de las habitaciones. “Corrí, la abrasé, la cargué y me salí de la casa”, relata Jorge García, quién después confesó: “Me desmayé del dolor y ya no supe nada de mí”.

“Yo no supe de dónde saqué la fuerza”, dijo el hombre al ser preguntado cómo pudo ‘sobrevivir’ al fuego y aún así salvar a su pequeña hija. Después, su esposa relató lo que ocurrió mientras Jorge ‘ardía’ en fuego. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.