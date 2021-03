De las primeras personas en reaccionar a esta publicación, que está cerca de llegar a las 60 mil reproducciones, fue el ex boxeador Óscar de la Hoya, quien escribió: “Qué pin… rabia me da ver esto”, a lo que Eduardo Sotelo le respondió: “Esto es muy triste hermano “.

“Le tumbaron el carrito a Edith”: El Piolín

A través de una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de El Show de Piolín, Eduardo Sotelo platicó con Edith, la hispana que sufrió el ataque y que le tiraron su carrito de frutas.

“Yo no hablo inglés y las personas que me pudieron explicar me dijeron que yo había agredido a una de las niñas y por eso me estaban haciendo todo eso”, contó Edith.

La hispana le dijo a Piolín que la realidad fue que ella empujó a la niña porque le estaba robando mercancía.

“Yo lo que hice fue defender mi trabajo y por eso los jóvenes de todas formas me rodearon junto con la niña se robaron mis productos”, confesó Edith, quien aparte de raspados y elotes, vende papitas de diferentes estilos.