“Ya tengo desde entonces sin trabajar, el producto lo molieron, el carro quedó hecho trizas, por lo cual es una pérdida para mí, el carrito para mí era mi sustento del día a día y ahorita no tengo nada, me robaron la venta que llevaba, unos 80 o más dólares, es la venta que uno hace en todo el día”.

“Fue el pasado viernes, tuve el incidente del asalto, tres personas que venían en un carro me pararon, se portaron como clientes, pero sus intenciones eran otras, era robarme y lo hicieron, pero no conforme al final, me echaron el carro encima, no sé que intenciones tenían, el carrito de paletas quedo destruido y el producto molido”, dijo el vendedor ambulante.

“¿Cuántas personas se bajaron para asaltarlo?”

“Dos personas más, otras estaban en el carro, eran tres en total y me pidieron varios productos, la variedad es bastante, ya cuando se los di yo esperaba que los pagaran, y no fue así, se metieron al carro, y yo les pedí que me pagaran y no lo hicieron, arrancaron el carro y me lo echaron encima”, cuenta el paletero.

Después, El Piolín le hace la pregunta sobre si no había nadie que lo ayudara en ese momento, a lo que Héctor respondió: “Salieron los vecinos, pero ya nada se podía hacer, llego la policía y me abrió un reporte policiaco, en eso me ayudaron los vecinos de ahí”.