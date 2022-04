En los archivos que logró obtener The Sun, la agencia informó que estaban utilizando el personaje de la “Mujer Invisible y el Hombre Invisible” para obtener la información e inspiración en el proyecto que se estaba realizando. En el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) examina cómo lograr la invisibilidad usando dispositivos de camuflaje, informó The Sun.

“El hiperespacio no está fuera de este mundo; se puede construir y resulta ser prácticamente útil para la invisibilidad”, anuncia el estudio realizado por el Pentágono tras darse información sobre el estudio que haría posible la invisibilidad. Por el momento, no se conoce que tan avanzado estuvo el estudio por parte de la agencia. Archivado como: El Pentágono capas invisibilidad

El Pentágono, reveló está información a The Sun quienes se han encargado de compartir los archivos que la agencia gubernamental dio a conocer y que parecen sacados de una película de ciencia ficción. La capa de invisibilidad, se desconoce si llegó a hacerse realidad pero los internautas no dudan que sea una posibilidad cada vez más grande.

En los nuevos detalles que salieron a la luz, se revela que este estudio duro del año 2009 al 2010, y concluye mencionando que solo podrían pasar uno o dos años hasta que los dispositivos de invisibilidad estén terminados y probablemente se fabricarán con “cristales líquidos”, informó The Sun. Han pasado alrededor de 12 años del estudio y no se conoce el éxito de este proyecto.

¿Una investigación compleja?

En la investigación, se reveló que podría generar malentendidos y una gran confusión que se hable de ‘capas de invisibilidad’. En el estudio, revelan que el concepto de invisibilidad dista de lo que en realidad se ha estado trabajando y que es un tema que ha generado polémica desde hace siglos por la complejidad que representa.

“Este tema aún genera malentendidos y confusión. Eso no es de extrañar; el concepto de invisibilidad (aunque no su implementación técnica) ha estado preocupando a la gente durante siglos si no milenios”, reveló el estudio de la agencia e informó The Sun. Por el momento, los detalles sobre el estudio dirigen que el concepto de la ‘capa de invisibilidad’ dista de lo conocido.