El número 58 espanta a las moscas ¿cierto o falso?

Página

1 de 2

El mito del número 58: ¿realmente sirve para espantar a las moscas?

Descubre el origen de esta creencia

¿Cierto o falso? ¡La ciencia ha hablado!

Recientemente se hizo viral el caso de un restaurante en España donde los comensales, sorprendidos, veían cómo en cada una de las paredes del lugar se encontraban carteles con el número 58; los usuarios de las redes sociales comenzaron a publicar en sus cuentas la particular imagen e intentaban descifrar a qué se debía la misma.

Resulta que la práctica de colocar papeletas con el número 58 no es un invento que se le ocurrió al dueño de ese restaurante en particular, sino que se trata de un “truco” que es utilizado por muchos habitantes del norte de España, quienes durante el verano se las han tenido que ingeniar para ahuyentar a estos molestos visitantes de sus casas o negocios.

Pero, ¿en realidad funciona?; aunque no se sabe a ciencia cierta si en realidad es el número 58 el que ahuyenta a estos insectos, la palabra de los habitantes españoles que han adoptado esta medida en sus hogares abre la posibilidad de que este número sea una especie de repelente para las moscas.

Hay quienes afirman que el número 58 les ha ayudado a deshacerse de estos insectos, y que desde que han colocado carteles con este número a su alrededor han visto cómo ha reducido considerablemente la cantidad de estos incómodos huéspedes.

Hay una particular explicación que parece ponerle fin al misterio del número 58: resulta que, según aquellos que han recurrido a esta estrategia, el número 58 asemeja a la tela de una araña, por lo que la limitada visión de las moscas confunde con una amenaza y permite que dirijan su vuelo hacia otros lugares.

La historia del número 58 como aliado contra las moscas tuvo sus inicios en el País Vasco, en España, cuando los dueños del Bar-Restaurante El Caserío, Idoia Salcedo y Joseba Urrutikoetxea, decidieron compartir una de las técnicas que más les había funcionado para mantener su local limpio y libre de insectos y explican que “El efecto no es inmediato”,“hay que esperar unos pocos días. Y no, no sabemos por qué el 58 exactamente, pero ya no hay moscas”.