El novio de Chiquis Rivera le agarra el trasero y la llama “pesada”

Critican a Janney por dejarse ‘toquetear’ por su novio

“Si lo enseña, ¿por qué no va a dejar que se lo agarren?”

Novio Chiquis Rivera le agarra trasero: No cabe duda que a nuestra queridísima Chiquis Rivera no le importa lo que la gente diga de ella, pues ha hecho públicas varias cosas acerca de su nueva relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien tiene un noviazgo luego de haber terminado con Lorenzo Méndez, su esposo, ya que aún no firman el divorcio.

Sin embargo, claro está que a Chiquis y a Emilio les gusta divertirse y no le temen a lo que dirá la gente. Estos días la hija de Jenni Rivera dio mucho de que hablar luego de publicar un video en Instagram en donde se le dio por enseñar todo en un corto video, luciendo un mini vestido.

Le agarró la ‘retaguardia’ a Chiquis

Por medio de una historia de Instagram, el novio de Janney, Emilio Sánchez, fotografió el trasero de la cantante de banda mientras se lo agarraba con una mano. el novio de la cantante escribió ‘Heavy’, lo que vendría significando ‘pesada’, también dando a entender que su novia está ‘como quiere’.

Emilio no ha dejado a Chiquis sola en ningún momento, pues la ha acompañado en cada presentación que ha tenido la cantante con su gira Abeja Reina Tour 2022. Recientemente Chiquis estuvo presentándose en Los Ángeles y entre aplausos y gritos, Emilio también la presumía por redes sociales. (VIDEO) Archivado como: Novio Chiquis Rivera le agarra trasero