El ‘misterioso’ regalo que le dio Alejandro Chabán a Francisca en su boda

Alejandro Chabán Francisca boda: Reveló lo que le gustaría a Francisca de regalo

Pero además de revelar el lindo detalle que tuvieron con Francisca al recordar a su papá con unos lindos detalles, dijo que fue lo que su amiga le gustaría tener: “Cada cosa tenía un significado para ella y quiero que el regalo también sea así; ella me decía jugando anoche, ‘¡bueno, baby yo acepto Bitcoin!”, dijo el escritor venezolano.

Alejandro reveló que su amiga perdió 40 libras para su boda con un producto especial llamada ‘Yes, You Can’. “Con Francisca y todas las personas que trabajamos siempre les digo ponte una meta a corto plazo, mediano y largo, porque muchas veces si ponemos ¡quiero bajar cien libras en una semana! nos frustramos porque no va a ser real y no lo vamos a lograr”. Archivado como: Alejandro Chabán Francisca boda