El fabricante de tortillas de Chicago, El Milagro, indicó a sus empleados que cerrarán temporalmente luego de que un trabajador de la compañía murió por COVID-19, reseñó WGN.

Las instalaciones en Western Avenue y 31st Street serán desinfectadas y cerradas durante dos semanas. La compañía dijo que el empleado que murió no había estado trabajando en la planta desde el 9 de abril.

El Milagro contrató un empresa de limpieza para desinfectar y limpiar profundamente las instalaciones.

