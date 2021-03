Alfredo Ríos ‘El Komander’ es hospitalizado de emergencia

El cantante explica los motivos por los que está internado

El video fue compartido a través de las redes sociales

El cantante mexicano Alfredo Ríos El Komander, preocupó al mundo de la música luego de que fuera internado de emergencia en un hospital por una fuerte infección estomacal.

A través de las redes sociales el artista musical aparece desde la cama de un hospital, realizando una grabación donde explica el por qué tuvo que ser trasladado de emergencia.

En la cuenta de Instagram del programa del Gordo y la Flaca, compartieron el video donde El Komander se encuentra hospitalizado por una infección en el estómago.

Alfredo Ríos explica lo sucedido y el por qué se encuentra en esa clínica hospitalaria: “Aquí está mi pequeña infección, ni tan pequeña, iba a grabar un video el día de hoy y no se pudo, pero bueno aquí estamos”, dijo el cantante.

TODO A CAUSA DE PESCADO QUE COMIÓ

Además agregó: “La semana pasada sentí un malestar estomacal, no me sentía muy bien porque fui al taller de mi papá y me comí un pescado y no sé si algo tenía que no me cayó muy bien y estuve un poco malo de la panza, y ya me vine con el doctor y acá me tienen con estos medicamentos”, aclaró el artista musical.

Por medio de su cuenta en Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores compartió en su historia las grabaciones compartidas donde menciona que fue lo que le hizo daño en el estómago.

Alfredo Ríos El Komander famoso por interpretar su éxito “Soy de rancho”, terminó con las especulaciones acerca de que estaba contagiado de coronavirus, rumor que empezó a circular en las redes sociales, según el Heraldo de México. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ