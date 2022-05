¡El hijo de Alejandro Fernández muestra por primera vez a su bebé Mía!

Hijo Alejandro Fernández bebé: “Me hiciste el hombre más feliz del mundo”

Pero Alex no solamente le deseó feliz Día del Niño a su bebé, si no que también a su otros ‘tesoros’. Además de mostrarnos a su bebé, Alex Fernández también nos enseñó una inédita fotografía de su esposa de pequeña, la cual causó mucha ternura, y finalmente, una del perrito de la familia Marco Aurelio.

"¡Feliz día del niño a mis 3 tesoros! En especial a mi princesa Mía que está celebrando su primer día del niño, no sabes cuánto te amo Mía y lo feliz que me haces. Como ya lo había dicho antes, me hiciste el hombre más feliz del mundo", escribió en el pie de foto Alex Fernández.