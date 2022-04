El gran cambio físico que logró Gisella Aboumrad; “Querer es poder”

Cambio físico Gisella Aboumrad: No cabe duda que cuando una persona se propone un cambio, y se esfuerza en cumplir sus objetivos, es capaz de lograrlo. Y es que la conductora, comediante y escritora mexicana, Gisella Aboumrad dejó boquiabiertos a sus seguidores, luego del increíble cambio físico que tuvo.

Cambio físico Gisella Aboumrad: ¿Se operó?

Los seguidores de Hoy Día comenzaron a cuestionarse si la actriz se había hecho alguna cirugía para bajar de peso, y aunque no todos los comentarios fueron negativos, hubo algunos que decían que con cirugía, cualquiera puede verse diferente y lograr cambios rápidos, ¿Tú que opinas?

“Con cirugía cualquiera se pone así”, “Mentira, porque aunque se operen, pero sino se cuida posteriormente todo lo hecho con la cirugía no sirvió de nada”, “Cirugía. No es cambio ninguno”, “Muy bien por ella, pero ojalá que su corazón también cambie, y no solo su físico. En la Casa de los Famosos se mostró como es Gisella, que trabaje para cambiar por dentro también y ser una mejor persona”. (VIDEO)