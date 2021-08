Conductora de El Gordo y La Flaca tira la casa por la ventana en su boda

Sin embargo, Tanya Charry fue criticada por no haberse peinado

“Se arreglan más bonito en otras ocasiones”, expresó una usuaria Luego de un bello noviazgo, la periodista colombiana Tanya Charry, conductora del programa El Gordo y La Flaca de Univisión, unió su vida a la de Sebastián Jiménez, aunque fue duramente criticada por no haberse peinado en su boda. A través de las redes sociales de este show de espectáculos, se compartió una serie de imágenes y videos en los que Tanya Charry quedó en evidencia, pues aunque se ve muy guapa con su vestido de novia, ese pequeño detalle la opacó. “Se arreglan más bonito en otras ocasiones”, le dicen a Tanya Charry En una de estas publicaciones, se observa a la feliz pareja de lo más enamorada bailando al centro de la pista. Cabe destacar que a la conductora de El Gordo y La Flaca y Sebastián Jiménez les tomó nueve meses organizar su fiesta, la cual fue espectacular. “Muy bonito vestido… pero no se porqué las novias ya no se peinan. Se arreglan más bonito en otras ocasiones… solo ondas en el pelo y ya…”, comentó una usuaria, a la que otras personas respondieron: “Los moños avejentan”, “Esos peinados están fuera de moda”.

“Se hubiera visto más hermosa si hubiera llevado tocado” Cuando parecía que las críticas para Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, terminarían por no haberse peinado en su boda, estas seguían haciéndose presentes, aunque no tan dura: “Se hubiera visto más hermosa si hubiera llevado tocado”. Por su parte, otra persona notó un detalle y se expresó de la siguiente manera: “Tanya Charry olvidó invitar a su querida amiga La Veneno Sandoval, ¿o será que no son tan amigas? Felicidades a los nuevos esposos”. Aún habría más (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Los declaro marido y mujer” En otra de estas publicaciones, la cual hasta el momento tiene más de 200 mil reproducciones, se puede ver el momento en que Tanya Charry y Sebastián Jiménez están en el altar de la iglesia cuando el sacerdote los declara marido y mujer. Las felicitaciones de los usuarios no tardaron en llegar: “Felicidades, nada como unir tu vida a la persona que amas”, ” Un millón de bendiciones para la pareja! Dios, sea él qué los dirija.”, “Felicidades y gracias por compartir con nosotros” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Su historia de amor De acuerdo con información de People en español, fue el 15 de febrero del año pasado, en plena pandemia por el coronavirus, Tanya Charry anunció que estaba comprometida con su ahora esposo Sebastián Jiménez. Más de un año después, unieron sus vidas. Fue en la gala anual de la fundación de Eva Longoria, la cual se llevó a cabo en noviembre de 2019, que la conductora de El Gordo y La Flaca presentó de manera oficial a su entonces novio, pues antes había decidido mantener su relación en provado.

El esposo de Tanya Charry tiene una hija Para muchos pasó desapercibido que en la ceremonia religiosa, a la que asistió María Antonieta Collins, quien decidió no acudir a la fiesta, estuvo presente Zoe, hija de Sebastián Jiménez, quien ha convivido en varias ocasiones con Tanya Charry. Por si fuera poco, la familia del novio viajó desde Inglaterra para acompañar a Sebastián en esta fecha tan inolvidable, donde también estuvieron como invitados las conductoras Lili Estefan y Karina Banda, así como el actor Carlos Ponce (Archivado como: Critican a Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, por no peinarse en boda)

Conductora de El Gordo y La Flaca tuvo padrinos de lujo Cuando nadie lo hubiera imaginado, la cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez fueron los padrinos de Tanya Charry y Sabastián Jiménez. Armando fue el encargado de presentarle a Tanya a su ahora esposo, pues creía que era su hombre ideal. Pero la pareja no serían las únicas figuras públicas que se dieron cita en la boda de la conductora de El Gordo y La Flaca, ya que también el intérprete argentino Noel Schajris estuvo ahí para cantar el tema Que me alcance la vida con dedicatoria especial (Archivado como: Critican a Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, por no peinarse en boda).

Descubren que Tanya ‘ignora’ a su esposo Pero no todo fue felicidad en esta fiesta, aunque daba la impresión que sí, ya que en otro de los videos que se compartieron en esta cuenta, se puede ver el momento en que Tanya y Sebastián subieron al escenario a acompañar al grupo musical. “Pero la señora no le para b… al novio, solo a Silvestre”, expresó una persona, a lo que algunos usuarios comentaron: “A ver por cuánto tiempo. Los famosos hoy se casan y mañana están divorciados”, “Lo mismo observo yo, que está más centrada en su fiesta y el cantante” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Tanya Charry, conductora de El Gordo y la Flaca, recibe anillo de compromiso en plena transmisión En plena pandemia por el coronavirus, Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, recibe el anillo de compromiso de parte de su novio, Sebastián Jiménez, quien interrumpió una transmisión en vivo. Este inolvidable momento está registrado en un video que compartió la cuenta oficial de Instagram del programa. “¡Muchas felicidades! Para nuestra @tanyacharry así @sebojim le pidió matrimonio ante nuestras cámaras hoy que cumplen 1 año de relación. ¡Que vivan los novios!”, se puede leer en esta publicación que rebasa los 17 mil likes, entre ellos de la cantante Olga Tañón, el diseñador de imagen Jomari Goyso y la conductora Clarissa Molina.

“Quiero que seas mi mujer para el resto de la vida” Y mientras Tanya Charry, desde su casa, hacía un enlace en vivo con sus compañeros, Raúl de Molina y Lili Estefan, y estaba a punto de despedirse, Lili Estefan le preguntó que qué día era hoy, a lo que Tanya le dijo que ‘jueves’. Ahora, Lili le comentó a Tanya que le iba a mostrar una foto para ver si recordaba que día era hoy, y en ese momento, su novio, Sebastián Jiménez interrumpe la transmisión para acercarse a su pareja y arrodillarse frente a ella, quien no dejaba de reír ante esta sorpresa. Sebastián le pidió al micrófono a Tanya para decirle: “Quiero que seas mi mujer para el resto de la vida”, a lo que la conductora respondió: “¿Por qué me hacen esto?”. Sebastián, al notar que no ha recibido respuesta, le pregunta: “¿Sí o no?”, y aún con los nervios de haber recibido el anillo en plena transmisión en vivo, Tanya Charry dijo que si, para luego ambos darse un tierno beso ante los aplausos de sus compañeros desde el estudio (Archivado como: Critican a Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, por no peinarse en boda).