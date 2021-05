San Francisco, 11 may (EFE News).- El fondo de capital de riesgo VamosVentures, uno de los pocos en el sector de la tecnología que es propiedad de latinos y que se centra en startups lideradas por miembros de esta comunidad, anunció el martes que cerró una ronda de financiación en la que levantó 50 millones de dólares. Estos 50 millones son el doble de los 25 que el fondo se había fijado como objetivo, y para ello ha contado con el apoyo de firmas como Apple, Bank of America , the Ford Foundation y TPG, según indicaron desde VamosVentures en un comunicado.

Los fondos de inversión de riesgo (“venture capital”, como se les conoce en inglés) son un elemento clave del ecosistema tecnológico, puesto que proveen a los emprendedores del financiamiento inicial para desarrollar sus ideas, pero por lo general son poco diversos y reflejan la mayoría masculina blanca y asiática de Silicon Valley.