Aquel luminoso arco de colores que vemos durante o al final de una lluvia, es el arcoíris. Desde niños hasta adultos, siempre se maravillan de ver este fenómeno óptico que es causado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible. Sin embargo, desde un aspecto menos teórico, cuenta la leyenda que al final de un arcoíris se encuentra un gran tesoro.

De esta idea, han partido miles de campañas de mercadotecnia utilizando ingeniosas frases con referencia a este dicho como también productos. Un ejemplo clave es un conocido cereal basado en un pequeño duende que al final del arcoíris encuentra un gran tesoro: un delicioso cereal.

Por otra parte, el arcoíris es un símbolo para diferentes culturas y creencias. En el caso de los creyentes católicos, encuentran el significado del arcoíris en el Antiguo Testamento donde se afirma fue creado por Dios tras el diluvio universal. En el relato bíblico, se relata que el arcoíris fue hecho como una muestra de la voluntad divina y también como una promesa de Dios a Noé, de que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio.

“Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne”. Génesis 9:13-15