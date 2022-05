El día que Shakira le puso un alto a Adal Ramones en ‘Otro Rollo’

En el video de Twitter compartido por ‘Lo más viral’, el presentador la cuestionó acerca de su figura, a lo que Shakira no se lo tomó tan bien, pues dijo que no se sentía atraída por los varones que se fijan en su cuerpo. Ramones le preguntó si en realidad si cintura era ‘tan pequeña’ como los medios decían, y procedió a quererla tocar, a lo que ella lo tomó por la muñeca y lo apartó. Archivado como: Shakira Adal Ramones Otro Rollo

Shakira Adal Ramones Otro Rollo: La colombiana le prohibió tocarla

Al ver que la cantante colombiana no accedió a que el conductor mexicano la tocara, el procedió a decirle “Tu me agarras a mi y no digo nada, mira, agárrame”, a lo cual la exponente colombiana le respondió; “Es que yo no quiero tocarte, ¿Quién dijo?”. En aquel momento Adal solo procedió a seguirla cuestionando sobre su cintura.

El incómodo momento se viralizó en redes sociales, por lo cual el conductor mexicano de de ahora 60 años, ha sido duramente criticado. Cabe resaltar que los papás de Shakira en ese momento, se encontraban en primera fila en el programa, ella tenía solo 19 años, y Adal por su parte, 35. Archivado como: Shakira Adal Ramones Otro Rollo