Adamari López tuvo un interesante gesto con su ex, Luis Fonsi

A pesar de que ya no son pareja, aun existe un fuerte pasado de mucho amor

El detalle lo realizo a través de sus historias en Instagram

A través de su cuenta de Instagram la conductora Adamari López tuvo un interesante gesto con su ex pareja Luis Fonsi, después de su participación en los premios Latín Billboard.

En la ceremonia, Luis Fonsi tuvo una gran noche ya que fue el encargado de entregar los premios en las categorías: “Latín Pop” del Año, Solista; Álbum “Latín Pop” del Año; y Canción Latina de la Década.

Y Adamari no ignoró la presencia del puertorriqueño en el evento, y empezó a publicar varias imágenes de la ceremonia en sus historias de Instagram, donde destaca la foto de su ex pareja.

La conductora compartió una imagen de Luis Fonsi en sus historias de Instagram mientras este se encontraba en el escenario de la ceremonia.

En la imagen se puede observa que Adamari tomó la fotografía en la comodidad de su casa ya que se puede ver el televisor donde veía la ceremonia, y fue donde aparece Luis Fonsi en escena.

El cantante puertorriqueño llevaba puesto un traje rojo y lo complementó con una camisa en color negro, y se parecía que estaba cantando.

Conforme pasan los años los dos han demostrado que ya no podrían ser pareja de nuevo y ni siquiera ser amigos, pero eso no significa que no exista el respeto entre ambos, y tanto Adamari como Fonsi mantienen ese respeto entre los dos.

En la ceremonia Fonsi no solo brilló en el escenario ya que al momento de llegar al evento, estaba acompañado por su actual pareja Águeda López, quien llamó la atención y acaparó las miradas por lo hermosa que se veía con su vestido metálico y el gran escote que lució al lado del cantante puertorriqueño.

