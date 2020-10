El Departamento de Jusiticia demanda a Google por monopolio

El martes pasado, Google recibió uno de sus más duros golpes en décadas.

Su demandante es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que, después de un año de investigaciones, llegó a la determinación de interponer una demanda formal en contra de Google, una de las empresas más importantes del mundo.

A esta denuncia se le añaden varias acusaciones en las que se deja entrever que Google ha participado en actividades ilícitas para retener información o abusar de su poder.

Son once estados de la nación los que se han unido a estas acusaciones, y la medida se presenta como un llamado de atención hacia todas las compañías tecnológicas, para crear conciencia acerca de sus formas de operar y los límites que existen en sus funciones.

Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó formalmente a Google, acusando a la empresa de implementar un monopolio ilegal en los motores de búsqueda y sus herramientas de publicidad.

Si bien se trata de un anuncio reciente, el Departamento de Justicia ha declarado que esta decisión está basada en varios meses de investigación previa.

Gracias a ella, la dependencia ha recabado las pruebas suficientes para acusar al gigante tecnológico de prácticas ilegales y anticompetitivas.

Así, Google se enfrenta a la justicia, en un hecho sin precedentes, al menos desde las últimas dos décadas.

La acusación del gobierno federal encuentra su razón en que, de acuerdo con su investigación, Google ha violado en repetidas ocasiones las leyes federales para actuar como una especie de “guardián” del internet.

La principal queja tiene su origen en el hecho de que Google ha violado las leyes federales, al bloquear a sus competidores y llegar a acuerdos con los fabricantes de dispositivos electrónicos para insertar sus motores de búsqueda en marcas como Apple o Samsung.

Jeff Rosen, Secretario de Justicia, detalló que “Tal como la denuncia emitida este jueves lo explica, Google ha mantenido un monopolio de poder por medio de prácticas de exclusión que son perjudiciales para sus competidores.” y añadió que “Si el gobierno no ejerce la legislación antimonopolio para permitir la competencia, podríamos enfrentarnos a la pérdida de la nueva generación de innovación. Si eso sucediera, el pueblo estadounidense podría no llegar a ver al nuevo Google.”

El problema de Google no es aislado.

Son once los estados que se han unido a la demanda: Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisippi, Misuri, Montana, Carolina del Sur, y Texas.

La denuncia que el Departamento de Justicia ha emitido contra Google es solo parte de una serie de esfuerzos realizados por el gobierno federal para lograr que las grandes empresas tecnológicas funcionen de manera adecuada, apegándose a la ley del país.

Sin embargo, esta demanda ha resultado ser una gran sorpresa para Google.

Sus ejecutivos han negado de manera contundente las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia.

En un comunicado, Google declaró a los medios que “La demanda interpuesta el día de hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene profundas deficiencias.”

Kent Walker, el encargado de dar a conocer la postura de Google y vicepresidente de asuntos globales de Google, externó además que “Las personas recurren a Google porque así lo deciden, no porque alguien los obligue o porque no pueden encontrar alternativas.”

Tal como lo menciona el portal The Guardian, la demanda a Google es uno de los casos más importantes en contra de una compañía informática desde 1990, cuando el Departamento de Justicia, con el respaldo de varios estados, acusaron formalmente a Microsoft de monopolizar el mercado de softwares para computadoras.

Al igual que la demanda a Microsoft en 2001, se espera que el Departamento de Justicia y Google lleguen a un acuerdo que beneficie las posturas de ambas partes.

Una de las principales preocupaciones del Departamento de Justicia, de acuerdo con los documentos emitidos, es que el poderío de las grandes empresas podría ocasionar un monopolio al forzar la desaparición indirecta de las pequeñas empresas que son consideradas competencia.

Entre las compañías que han sido señaladas de este monopolio se encuentran Google, Apple, Facebook y el gigante del ecommerce, Amazon.

Entre las pruebas que sustentan la demanda, aseguran, está que “La evidencia muestra que Google introdujo varios cambios que tuvieron como resultado privilegiar los servicios más básicos de Google por medio de relegar a sus competidores.”

Si bien la demanda ha resultado ser un duro golpe para Google, y una sorpresa para sus ejecutivos y usuarios, la decisión del Departamento de Justicia, aseguran, no responde a intereses partidarios, sino a una cada vez más latente preocupación por generar un mercado competitivo legítimo.

Legisladores de ambas bancas han recibido con buenos comentarios la denuncia formal del Departamento de Justicia.

No obstante, la senadora demócrata Amy Klobuchar, señaló que no estar conforme con el marco de tiempo en el que fue interpuesta la denuncia, aclarando que “Por años, hemos estado escuchando quejas acerca del dominio de Google en los mercados digitales para perjudicar a sus rivales y limitar la competencia. Veo con agrado la decisión del Departamento de Justicia, pero espero que el cuestionable marco de tiempo de la demanda, que coincide con las próximas elecciones presidenciales, no minimice el trabajo que debe hacerse por los consumidores estadounidenses en las próximas semanas y meses”, finalizó.