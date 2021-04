Pitaya Entertainment lanzó el viernes 9 de April un nuevo podcast “El Dasa-hev: ¡Ánimo! Que sí se puede” con El Dasa.

El Podcast se puede escuchar por: Pitaya.fm, Apple, Spotify, Amazon Music & YouTube cada viernes pueden escuchar un episodio nuevo

El famoso cantante Dasahev López Saavedra habló en exclusiva con Mundo Hispánico El Dasa nuevo podcast. El famoso cantante Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, presenta un nuevo podcast: “El Dasa-hev: ¡Ánimo! Que sí se puede ”. Cada semana, López Saavedra nos cuenta sobre su vida y su carrera, y nos comparte tips y reflexiones sobre cómo vivir una vida plena, positiva, y feliz. Pero además habló de su hija y de lo que la hace especial: “un ojo azul y otro café, es muy único y la hace muy especial”, dijo. El Dasa es reconocido por la gran energía de su música, misma que transmite con su actitud de confianza y la forma en la que aprovecha todas las oportunidades que le presenta la vida. Empezó su carrera en su natal Hermosillo, Sonora, y desde entonces ha grabado tres discos muy exitosos y ha recibido dos nominaciones para el Latín Grammy. El Dasa presenta su nuevo podcast El artista musical también ha triunfado como actor, protagonizando la popular serie de NBC Universo, “El Vato”, la cuál está basada en su propia vida. En su nuevo podcast, “El Dasa-Hev: ¡Ánimo! Que sí se puede”, Siempre con buena energía y mucho ánimo, nos motiva cada semana a perseguir nuestras metas y ser la mejor versión de nosotros mismos. Entre los temas están: cómo es ser hijo único, anécdotas de su infancia en Hermosillo, Sonora, la importancia de sus mascotas y cómo le salvaron vida, las frases que su mamá le decía para motivarlo, sus emociones cuando está solo, su experiencia como papá de una niña y las “deudas” que todo artista tiene. Sobre todo nos transmite ánimos y nos da el ejemplo de que “¡sí puede!”. El artista habló en exclusiva con Mundo Hispánico.

El Dasa nuevo podcast: ¿Cuándo vas a presentar a tu bebé? “Ni yo sabía que esto iba a pasar, ni yo me imaginaba ni mi mujer, ni mi mamá, ni nadie, yo soy muy abierto, pero también en los últimos años yo he cambiado en mi forma de ser, pare un poquito de estar tan conectado de las redes, las empecé desde el 2012, llega un punto en que uno se cansa y tuve que aprender a decir bueno ‘si no paras ahorita hasta donde vas a llegar’. “Para mí es importante mantener esa parte mía privada que siempre he sido, mi casa era una de puerta cerrada no era una cuestión de chismes, para mí es muy importante la privacidad, mi hija claro que la conocerán, me muero porque la conozcan, pero creo que todo tiene un tiempo, y el día que la presente voy a empezar a sacar videos de su crecimiento. Todo mundo dice que es un Dasita, y tiene una peculiaridad de un ojo azul y otro café, es muy único y la hace muy especial”.

¿El ganar en Tu cara me suena fue la corona que habías perdido cuando te expulsaron de La Academia? “Si tenía adentro de mí un sentimiento de ‘algún día lo voy a lograr’, yo no soy una persona rencorosa, jamás lo he sido, pero este negocio me ha dado entender esta industria, que hay que presumir a veces cosas, porque uno es su propio promotor, pero no es mi manera de hacerlo, esa fue mi manera de decir ‘yo no soy un juego’. Yo soy un cantante de toda la vida que de repente encontró la oportunidad, cuando era chofer, ese día Don Vicente Fernández me lo puso la vida enfrente y me dio la oportunidad para que me vieran más personas, pero nunca me he desenfocado de que un día voy a lograr mis sueños, el gritar ‘gane mamá’ fue para mí de cerrar ese ciclo y que sepan que yo no ando jugando, yo vengo a triunfar, para mi fue un logro muy grande anímicamente”. Archivado como: El Dasa nuevo podcast.

El Dasa nuevo podcast: ¿Cómo nació la idea de tu podcasts y cuál es el principal objetivo? “Me da gusto que la gente hispana se sienta identificados al ver un logro mío, siempre fue mi propósito, yo quiero que si un día yo canto la gente diga ese es de mi raza, siempre ha sido eso para mí representar de manera digna a todos los latinos, todo ha sido positivo en mi vida, lo negativo no lo sabe nadie, no soy privado por ser artista, soy privado porque soy humano” “El propósito de esto es llevar una buena energía, un buen mensaje de esperanza, para mí la perseverancia es un valor que deberíamos ensayarlo cada vez que se pueda, para mí es importante hablar de todo eso que a mí me ha hecho lograr cosas positivas, no hubiera podido hablar de eso hace 5 o 10 años, porque yo no era la persona que soy hoy”. Archivado como: El Dasa nuevo podcast.

El Dasa nuevo podcast: ¿Por qué la idea de compartir con la gente tu consciencia? “Yo la pongo ahí y siempre va a ser parte de todo, al no tener yo con quien acudir un hermano o algo, todo el tiempo fue contra mí, verme al espejo siempre me ha funcionado mucho y hablarme a los ojos, esa relación constante tiene uno que aprender a domarla, ella es realmente la protagonista de esto”. “De repente me avienta preguntas capciosas (la consciencia), es una relación de todos y debemos identificarla y no dejar que nos dome, porque al final del día nosotros somos las acciones de nuestra consciencia y de nuestra mente”, cuenta el cantante mexicano en la entrevista. Archivado como: El Dasa nuevo podcast.

El Dasa nuevo podcast: ¿En el medio del espectáculo es fácil tener amigos y cuáles son tus verdaderas amistades? “Los amigos de la infancia ya no los procuro como antes, porque cada quien tomo su rumbo, pero cada que voy a visitar a mi mamá trato de dar la vuelta obligatoria, aquí en Estados Unidos la vida cambia, y aquí es donde uno se aleja de ese tipo de comportamiento de la amistad”. Para ver el último video de El Dasa junto a su bebé puede dar click aquí “Sí es difícil en esta industria crear amistades que puedes estar darle mantenimiento, siempre va a haber amistades, pero realmente una amistad que puedas estar todo el tiempo es más difícil y este país es muy consumidor a veces en sus cosas del tiempo, eso me hizo que no tuviera las mismas amistades como las que logré en México, tengo amistades de más de 55 años”. Archivado como: El Dasa nuevo podcast.

¿Qué frases recuerdas de tu mamá que te han ayudado a sobresalir en tu vida? “En algún momento me quebré, porque realmente entendí, que si yo soy como soy, de que todo el tiempo estoy queriendo dar consejos, lo traigo por mi madre, no sabes a cuanta gente no le ha dado consejos, no se cansa de decir las cosas y aunque a veces se enoja hay luego esta otra vez”. “Es una misión que trae ella y a mí me la inculcó sin querer, por tener su tienda en el barrio era como un consultorio de psicología, toda la gente llegaba ahí a contarle sus problemas. La gente nos cuenta su vida al minuto de conocernos. Hace como 10 años la esquina donde tenía la tortillería la rento y ahora es una guardería y mi mamá tiene lo mismo, pero ahora en una escuela, ella ama estar rodeados de gente y estarlos ayudando, toda la vida mía ha estado de consejos. Archivado como: El Dasa nuevo podcast.