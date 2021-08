El Dasa anuncia que será papá de gemelos

“Será un niño y una niña”

Usuarios le ‘echan en cara’ que nunca muestra a su otra hija “Voy a ser papá de dos gemelos”. El cantante mexicano Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, anunció en su concierto que se convertirá en padre por segunda ocasión de nada más y nada menos que de gemelos, provocando gritos y emociones de parte de su público. El intérprete de 32 años, quien se destacó como el ganador indiscutible de la final del programa de la cadena de Univisión “Tu cara me suena”, anunció que estaba a diez días de convertirse en padre de dos gemelos, una niña y un niño. Cabe recordar que, el cantante ya tiene una pequeña niña de dos años de edad. El Dasa anuncia que se convertirá en padre de gemelos Fue este primero de agosto cuando la cuenta de Instagram del programa El Gordo y la Flaca publicó un video en donde el cantante Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, daba a conocer la noticia de que se iba a convertir en padre por segunda ocasión y esta vez sería de unos pequeños gemelos. Al pie del video, el cual ya cuenta con más de 93 mil reproducciones, la cuenta del programa de espectáculos escribió lo siguiente, felicitando al cantante por esta nueva etapa en su vida“@eldasa dio a conocer que se convertirá en los próximos diez días en papá de gemelos ¡Felicidades!”.

“Le di al premio gordo”: El Dasa anuncia que tendrá gemelos En el video se puede observar al cantante arriba de un escenario, mientras que su público miraba expectante por las próximas palabras que El Dasa estaba a punto de decir: “En los próximos diez días, me voy a convertir por segunda vez en papá” inició, provocando una gran sorpresa entre sus seguidores. Posteriormente el cantante argumentó que eso no era todo, ya que estaba a punto de anunciar que no sería padre de un bebé, sino de dos: “Pero ahí les va lo bueno, le pegué al gordo, porque son cuates”, continuó mientras salía una pequeña risita de su boca, no se sabe si fue de nerviosismo o de alegría.

“Sí es cierto, El Dasa va a tener unos gemelos” Y es que antes de que se comenzara a esparcir el rumor sobre su nueva paternidad, El Dasa ya oficializaba esta noticia: “Así que todos los programas de chismes y todos los que estén grabando, sí es cierto, El Dasa va a tener unos gemelos”, confesó con gran orgullo el cantante originario de Hermosillo, Sonora. Tras esto, el nominado a varios premios Latin Grammy bromeó sobre la enorme pancita que se le podía ver ya a su esposa, Jennifer Loya, además de anunciar el sexo de sus futuros retoños: “Y mi vieja no se le acaba, está con una panza enorme, es un niño y una niña, aparte de la otra que ya tengo de dos años”.

“Los van a ver crecer junto conmigo”, le comenta El Dasa a su público Ante esta noticia, en donde El Dasa confirmaba que estaría próximo a convertirse en padre de gemelos, informó a su público que ellos también podrán ver crecer a sus hijos junto con su familia: “Les espera esta noticia, porque yo sé que ustedes van a ver crecer a mis hijos también, y los van a querer tanto como a mí, y les van a regalar muchas bendiciones como a mí”, finalizó el cantante. Estas últimas palabras provocaron diversas reacciones entre los seguidores del programa El Gordo y la Flaca, ya que algunos argumentaron que realmente ellos nunca han podido ver a su hija, quien hace unos meses atrás se confirmó que tenía un padecimiento en sus ojitos, sin embargo, no la mostraba por respeto.

Seguidores reaccionan a la noticia de que El Dasa se convertirá en padre de gemelos Rápidamente seguidores del programa comenzaron a aplaudir la noticia de El Dasa confirmando que pronto se convertirá en padre de gemelos, en donde las opiniones se dividieron, debido a que le ‘echaban en cara’ el por qué no mostraba a su hija de dos años: “Para qué dice, a la que tiene ni la ha presentado”. “Otros famosos recién nacidos han presentado hasta sus hijos y él nada, como que eso me ha apagado mi admiración”, “ustedes van a ver crecer a mis hijos, diceeeee, ni muestra a su hija de dos años”, “da la información, pero no quiere presentar a sus bebés, el público tanto que lo quiere y ni eso se merece de su parte, si no quieren que se los conozcan, tampoco lo ande platicando”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

El Dasa habla sobre el padecimiento de su hija El pasado abril se dio a conocer que El Dasa, quien está a punto de convertirse en padre de gemelos, informó que su hija de dos años de nombre Daryana Marie había nacido con un padecimiento en sus ojitos: “Mi hija nació con una llamada heterochromia, es un ojo azul y el otro normal”, comentó. Tras esto, el cantante informó que esa no era la razón por la que él no la enseñaba a su niña, sino más bien porque respetaba la privacidad de su hija: “Nomás les pido que nunca piensen que es por enfadoso, yo también tengo que respetar a ella como ser humano y a su mamá que no se dedica a esto”, confesó el artista en una entrevista en ese entonces.

"un ojo azul y otro café, es muy único y la hace muy especial", dijo.

Entre los temas están: cómo es ser hijo único, anécdotas de su infancia en Hermosillo, Sonora, la importancia de sus mascotas y cómo le salvaron vida, las frases que su mamá le decía para motivarlo, sus emociones cuando está solo, su experiencia como papá de una niña y las "deudas" que todo artista tiene. Sobre todo nos transmite ánimos y nos da el ejemplo de que "¡sí puede!". El artista habló en exclusiva con Mundo Hispánico.

¿Cuándo vas a presentar a tu hija? “Ni yo sabía que esto iba a pasar, ni yo me imaginaba ni mi mujer, ni mi mamá, ni nadie, yo soy muy abierto, pero también en los últimos años yo he cambiado en mi forma de ser, pare un poquito de estar tan conectado de las redes, las empecé desde el 2012, llega un punto en que uno se cansa y tuve que aprender a decir bueno ‘si no paras ahorita hasta donde vas a llegar’. “Para mí es importante mantener esa parte mía privada que siempre he sido, mi casa era una de puerta cerrada no era una cuestión de chismes, para mí es muy importante la privacidad, mi hija claro que la conocerán, me muero porque la conozcan, pero creo que todo tiene un tiempo, y el día que la presente voy a empezar a sacar videos de su crecimiento. Todo mundo dice que es un Dasita, y tiene una peculiaridad de un ojo azul y otro café, es muy único y la hace muy especial”.