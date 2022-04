“Ya se ching****, ellos me mandaron la comida gratis” El norteño apunto con la cámara de su celular los platillos que el restaurante le había “regalado” por creer que se trataba del cantante guatemalteco. El intérprete de ‘Mentirosa’ explico que ya había pedio de comer: “A parte de lo que pedimos nos dijeron que el chef nos iba a mandar algo”.

"Ya de rato se acerca el mesero y me dice que el chef pensó que eras Ricardo Arjona", Dasa seguía riéndose de la situación que había pasado mientras se encontraba tranquilo con la compañía de su familia en un restaurante. "Mis respetos para Ricardo Arjona, pero no, es El Dasa para la raza".

El Dasa Siguió dando información por sus historias de Instagram y dijo que hasta el mesero que los estaba atendiendo le preguntó a él y a su familia si no eran alérgicos a ningún tipo de comida. Después comentó como fue que se dieron cuenta que no se trataba del cantante Ricardo Arjona, por quien lo habían confundido.

El Dasa restaurante confusión: ¿Estaba mintiendo?

El Instagram de El gordo y la flaca también compartió el momento que El Dasa subió en sus historias de Instagram, algunos seguidores del programa se burlaron de la situación por la que vivió el cantante nacido en Hermosillo, Sonora. Algunos internautas hasta se burlaban del chef ya que aseguran que no se parecen en nada a ambos cantantes.

"No sé en que se parece, ese chef está bien ciego." "El chef sabía que era artista, pero no sabía cuál." "Ricardo Arjona y El Dasa NADA QUE VER! Ni físico, ni género musical, ni el nombre, ¡¡NADA!! ¡Que alguien me explique!" "Ricardo Arjona no usa sombrero y él es lo opuesto a ti físicamente, ¿No estaba mintiendo?", comentó un usuario cuestionando la veracidad de lo dicho por el sonorense.