El famoso cantante El Dasa confirma padecimiento de su hija

Dasahev López Saavedra revela por qué no ha mostrado el rostro de su pequeña

“Mi hija es aún más especial pues nació con una condición llamada heterochromia” Luego de haber ganado el reality de “Tu Cara Me Suena”, un concurso musical que se transmitió por la cadena de Univisión, el cantante Dasahev López Saavedra mejor conocido como El Dasa, revela para El Gordo y la Flaca que su hija nació con un padecimiento. A través de la cuenta de Instagram de Chamonic 3, compartieron el video de la entrevista realizada por el programa estadounidense, donde el artista musical, confirma los motivos por los cuales no ha querido mostrar el rostro de su hija que está próxima a cumplir dos años. El Dasa revela padecimiento de su hija “Nomas les pido que nunca piensen que es por enfadoso y porque yo también tengo respetar a ella como ser humano y a su mamá que no se dedica a esto”, dijo el cantante en la entrevista: “Es lo único que tengo mío, yo soy hijo único, y para mí, mi hija es mi tesorito”, agrego. “Claro que se las enseñaré y con mucho gusto a lo mejor se entendió mal, pero mi hija nació con una llamada heterochromia, es un ojo azul y el otro normal”, aclaró El Dasa que ese es el padecimiento con el que nació su hija, que jamás ha querido enseñar su rostro. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

El artista musical se dedica a su familia lo mas que el pueda, tanto a su novia y su pequeña de nombre Daryana Marie, quien en unas semanas cumplirá 2 años de edad, que es el mismo tiempo que ha tardado en mostrar su rostro a través de las redes sociales o los medios de comunicación. El Dasa aclaró que no es verdad que no la enseña porque tenga algún problema físico, sino que es todo lo contrario, afirma que su hija es aún más especial por la condición llamada heterochromia, que se trata de que sus ojos no tienen en mismo color. En este caso tiene uno marroncito verdoso y el otro azul, según el cantante.

En la entrevista realizada por El Gordo y la Flaca, la reportera le dijo que se enteró que el cantante seria padre de gemelos, por lo que el artista musical hizo una cara de asombro y no confirmó ni desmintió la noticia: "Imagínense ustedes, todavía no les presento a una y ya me están achacando". "Yo siempre he dicho que yo quiero 4 hijos, nunca lo he negado yo soy hijo único, no quiero que mis hijos sean únicos", dijo el cantante Dasahev López Saavedra, en donde no confirmó ni tampoco desmintió esta noticia sobre que ya está esperando otros dos hijos.

Ante estas aclaraciones del cantante mexicano nacido en Hermosillo, Sonora, y que ha sido nominado para dos Premios Grammy Latinos, algunos usuarios se hicieron presentes para dejar sus distintas opiniones en la publicación de la cuenta de Instagram Chamonic 3. "Sea azul o amarillo sus ojitos, ha de ser hermosa y se le respeta que la quiera cuidar de este mundo cruel", "Tengo una amiga y uno de sus hijos también Nació así, con sus ojitos de diferente color uno azul y uno negro", fueron los comentarios de los seguidores.

Anteriormente el cantante El Dasa hizo impactante confesión sobre su bebé en el set de Despierta América y terminó haciendo una promesa al matutino. Como parte del show, el cantante El Dasa pisó los estudios del matutino para acompañar a los presentadores en una nueva emisión. Sin embargo, poco esperaban que el intérprete diera a conocer una impactante noticia sobre su pequeña hija y el motivo por el cual no la ha presentado al público. "Mi hija nació con una condición muy especial", comenzó diciendo El Dasa para la sorpresa del público.

"Gracias a Dios está muy sana, no se preocupen". Y posteriormente reveló para el público de Despierta América lo que tiene: "Tiene una condición que se llama heterocromía iridium". "Tiene un ojo azul y uno verde", dijo El Dasa mientras los presentadores del matutino soltaron un suspiro de sorpresa Es difícil explicarlo a la gente, porque la gente cuando la conoce, lo primero que dicen es 'wow'", continuó diciendo el cantante. Posteriormente, El Dasa le comentó a los conductores de Despierta América que el doctor que atiende a su bebé no puede dar un diagnóstico hasta que la nena cumpla 6 meses.

"El ojo no le ha cambiado, está uno de uno y el otro de otro". No obstante, el elenco que acompañó al intérprete a dar la noticia, adelantó que Daryana Marie, la hija de El Dasa, está hermosa En otro fragmento, el cantante con una sonrisa dibujada en su rostro mencionó que estuvo en la sala de parto cuando su bebé nació. "Gracias a Dios estuve ayudando al doctor, yo la toqué antes de salir al mundo, estuve ayudando al doctor para sacar a mi hija", confesó.Y agregó: "Es algo que nunca en la vida se me va a olvidar".

Posteriormente, Francisca Lachapel, presentadora de Despierta América cuestionó a el artista musical mejor conocido como El Dasa sobre los ataques que ha recibido en las redes sobre no mostrar la foto de su bebé, a lo que el cantante fue muy sincero "Piensan que vendí la exclusiva. Pues simplemente no contesto. no hago caso, la verdad la sé yo solamente, no me pongo a dar explicaciones, sé quién soy, sé qué pienso, sé a dónde voy. pero sí les pido una disculpa, porque ni siquiera yo pensé que me iba a pasar esto", agregó.

Y para concluir con broche de oro, El Dasa dio una primicia: "Yo tengo una palabra y yo dije que la primera vez que conocieran a mi hija la van a conocer aquí en Despierta América", hasta el día de hoy aun no ha cumplido esa promesa ya que aun no muestra el rostro de su hija. Posteriormente, el matutino publicó una fotografía de El Dasa junto al conductor Raúl González y otra más donde les está enseñando la foto de su hija a Raúl y a Francisca. Para acompañar el post, Despierta América escribió: "Ya conocimos a la bebé de El Dasa. Está preciosa, ¿la quieren conocer?"