El condado más grande de Florida se acercó al cierre económico cuando el alcalde del condado de Miami-Dade ordenó el cierre de todas las playas, parques y negocios comerciales y minoristas “no esenciales” debido a la nueva pandemia de coronavirus.

“Todos debemos actuar como si estuviéramos infectados y tomar todas las medidas de precaución para evitar la transmisión de este virus”, dijo el alcalde Carlos Giménez en su anuncio de los cierres, que parecen ir más allá de otras órdenes estatales y locales en Florida.

El gobernador Ron DeSantis ya había ordenado el cierre de bares y restaurantes para limitar los asientos, mientras que algunos gobiernos municipales tienen restaurantes limitados para llevar y entregar.

La orden de Giménez permite que varios negocios permanezcan abiertos, incluidos proveedores de atención médica, supermercados, estaciones de servicio, restaurantes y bancos.

“Sé que es muy frustrante que tengamos nuevos cierres todos los días, pero son vitales para proteger a todos en nuestro Condado”, dijo Giménez en un comunicado.

Robert Tellez dijo que ha puesto sus ahorros de toda la vida en su barbería Coral Gables y que después de las dificultades, las ventas habían estado creciendo. Ahora, se enfrenta a un cierre indefinido y tendrá que depender de los ingresos de los certificados de regalo para futuros cortes de cabello. El no entiende.

"I'm not gonna let it stop me from partying": Some spring break visitors in South Florida lamented the restricted access to beaches and entertainment as public health and government officials race against the clock to curtail the spreading coronavirus. https://t.co/8gBUuhcskw pic.twitter.com/LQKBQO5SwG

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 18, 2020