Cabe recordar que el Charro se vio envuelto en la controversia por llamar pueblos pulgosos a las comunidades latinas. Aunque su mensaje era bueno, quedó marcado por ese mal comentario, y aunque ya pidió disculpas, el público no lo perdona, por esos comentarios que ofendieron a los mexicanos. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

En ese momento aparece la esposa del Charro, hablando por teléfono con su madre, y llevando unas maletas al vehículo: “Sí mami ya ahorita nos vemos en unas horas, ahora sí lo voy a dejar, ya no le voy a perdonar nada, jamás le voy a perdonar que manejó borracho con mi niña”, dijo Mayra.

“¿Cómo que te vas, a donde vas y a quien le pediste permiso?”, dijo el cantante molesto al ver a Mayra empacar sus cosas, por lo que ella le responde: “no te estoy pidiendo permiso te estoy dejando, ya no soporto tus infidelidades y me enteré de que manejaste con la niña borracho”, expresó la mujer. Archivado como El Charro pierde esposa

Erik Roberto llora por su familia

Ya cuando Mayra Torres le confiesa que ella no lo necesita para ser feliz en su vida, Erik Roberto inmediatamente comienza a llorar porque, también se llevan a su pequeña hija: “No me puedes hacer esto Mayra no te vayas”, dijo entre lágrimas el mexicano, mientras trataba de detener a su familia.

“No te vayas por favor yo te lo juro que voy a cambiar, te lo prometo no te vayas”, a lo que su esposa le respondió: “Lo único bueno que me dejaste fue mi niña lo demás fue una porquería, una basura, espera la llamada de mi abogado porque nos vamos a divorciar”. Archivado como El Charro pierde esposa