“El miedo no anda en burro”, le dicen usuarios al cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos ¿Qué está pasando? Mientras La Mayrita reveló hace apenas unos días que padece depresión y ansiedad, su esposo Erik Roberto, mejor conocido como El Charro, confesó que tuvo “pensamientos negativos”, pero logró controlarlos y dice cómo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, subió un video donde “abre su corazón” y comparte un capítulo de su vida que no es muy conocido. El Charro dice cómo controla sus pensamientos negativos En poco menos de tres minutos, Erik Roberto compartió que desde hace un año, aproximadamente, su vida mejoró bastante, en sí su calidad de vida es mucho mejor desde que aprendió a controlar sus pensamientos: “Hasta que aprendí que yo tengo la habilidad de controlar incluso mis emociones”. El Charro compartió que, hace varios años, sus miedos, principalmente en la noche, arremetían muy fuerte, ya que pensaba cosas como “¿y si se quema la casa?, ¿y si pierdo el trabajo?, ¿si tengo cáncer?”, permitiendo que esos pensamientos se arraigaran en él (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Erik Roberto manda mensaje a sus seguidores El Charro comentó que, debido a esos pensamientos negativos, podía estar 3 o 4 horas sin dormir, incluso estar toda la noche despierto y aterrorizado: “Obviamente, al estar desvelado al día siguiente, afectaba mi desempeño. ¿Quién va a estar contento, quién va a trabajar bien si está desvelado?”. Fue por este motivo que el cantante mexicano aprendió a controlar sus pensamientos, además de callar su mente, por lo que hace la invitación a sus seguidores para que hagan lo mismo y no permitir que esos pensamientos, los cuáles la mayoría de ellos no son ciertos, controlen sus vidas.

“Nadie quisiera estar cerca de nosotros”: El Charro En otra parte de este video, el cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos se preguntó que pasaría si una persona le hablara a su esposa o a su mejor amigo de la manera en que se habla a sí mismo: “Nadie quisiera estar cerca”. “Muchas veces, los que peor nos hablamos somos nostros mismos y no nos bajamos de tontos, de pende…, de fracasados, y todo eso tiene que cambiar. Durante las noches, esos pensamientos siguen llegando, me pasó anoche, aprendí a callar mi pensamiento y le digo a mi mente que no va a pasar nada, que todo va a estar bien”.

Inteligencia emocional Casi para finalizar con su mensaje, Erik Roberto reveló que en otras áreas de su vida ya tiene más control, incluso ya no es tan explosivo y enojón debido a que ya aprendió a controlarse y eso es algo muy bonito, por lo que anima a sus fans a que hagan lo mismo. “A eso le llamo inteligencia emocional y tú puedes lograrlo solamente al estar consciente durante el día que no todo lo que pasa a mi alrededor me tiene que afectar y no todo lo que viene a mi mente va a pasar, así que se los dejo de tarea”, concluyó.

El Charro comparte foto del recuerdo con La Mayrita Sin imaginar el revuelo que provocaría entre sus seguidores, Erik Roberto compartió una fotografía del recuerdo junto a La Mayrita del año en que decidieron unir sus vidas (2008): “Amarse el primer año es fácil, pues todo es color de rosa, amor y mucha intimidad. ya cuando los años van pasando, los hijos van llegando y se pasa por enfermedad y escasez, ahí donde el amor se pone a prueba. Hoy les animamos a nunca rendirse”. “Estaban muy jovencitos, felicidades”, “Qué hermosos”, “La verdad, hermosa parejita”, “Qué jóvenes y qué guapos, bendiciones”, “Linda pareja, los dos están muy lindos”, “Bellos, les mando abrazos y felicidades”, “Mayrita sigue igual”, expresaron algunos usuarios.

“No tengan hijos”, les dice El Charro a sus seguidores El cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos compartió un video, con más de 60 mil reproducciones a la fecha, que pide que vean “antes de embarazar a una mujer”. Está acompañado de una de sus hijas. “Si aún no tienes hijos, pero ya tienes novia y estás teniendo intimidad, te voy a dar un consejo: no tengas hijos, no la embaraces, protégete. Tener hijos es la bendición más hermosa de un hombre, sin embargo, es el reto más grande de su vida. Estas criaturitas necesitan mucho amor, mucho tiempo y mucho dinero” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

300 mil suscriptores en YouTube A pesar de los escándalos por los que han pasado los últimos meses, el más fuerte cuando Erik Roberto ofendió a los hispanos al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, El Charro y La Mayrita celebraron haber llegado a los 300 mil suscriptores en YouTube. No pasó mucho tiempo para que los usuarios los felicitaran por este logro, que se suma a los 3 millones de seguidores que alcanzaron en su cuenta de TikTok. Aunque fue difícil, parece ser que la ofensa de El Charro está quedando atrás.

Presenta a nuevo integrante de la familia “Estamos tan felices. Tenemos una nueva integrante de la familia. Hoy nació la primer hijita del ‘Principón’, creo que la llamaremos ‘Princesa’”, expresó El Charro, quien está acompañada de su esposa, La Mayrita, así como de sus dos pequeñas hijas. En medio de fuertes rumores de una separación, y luego de la confesión de La Mayrita que padece depresión y ansiedad, parece ser que esta noticia ha llegado en buen momento para la familia, aunque resalta que en esta serie de imágenes no aparezca el pequeño Erik.

El Charro logró salir adelante Hace apenas unos meses, el cantante mexicano Erik Roberto, integrante de El Charro y La Mayrita, pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que en un video en sus redes sociales llamara “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos. Aunque su intención era otra, muchos usuarios de redes sociales, principalmente hispanos, se sintieron gravemente ofendidos, por lo que no le quedó otra opción a El Charro de ofrecer disculpas, las cuáles poco a poco le han ido aceptando.