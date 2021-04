No pasó mucho tiempo para que algunos de sus seguidores le recordaran al cantante mexicano lo que publicó hace apenas unos meses, donde aseguraba que su papá le fue infiel a su mamá, aunque a ninguno de ellos les ha respondido sus mensajes.

A punto de llegar a los 5 mil likes, esta publicación del integrante de El Charro y La Mayrita dice lo siguiente: “Hoy mi papá cumple 70 años. Dios te bendiga, pa’. Gracias por todo. Soy lo que soy también gracias a ti. Y públicamente te pido perdón si te he fallado. Te amo”.

Luego de que publicara una foto junto a su papa y sus hermanos, El Charro fue objeto de varias críticas de parte de los usuarios: “¿Gracias por todo? Si siempre dices que los abandonó y que tu mamá hizo todo”, “Disculpa, pero siempre has dicho que tu papá los dejó”.

“Lo que hace la iluminación, jaja, se cree de caché tapándose la papada, macuarro pulgoso”, “Uy, igualitos, par de pulgosos”, “El maquillaje hace milagros”, “Aprende a vestirte, pin… pantalones ridículos”, “La familia de las pulgas”, “¿Por qué siempre le recalcas que su esposo le hizo una infidelidad? Ya lo hiciste, no es la única a la que le pasa algo así”.

En un video que compartió en sus redes sociales, se puede ver a la hija de Erik Roberto rechazar a su “tío”, quien con cerveza en mano le pide que se acerque a darle un abrazo. La pequeña, firme, le dice que no le gusta la manera en que la abraza y que le dirá a su papá (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

El Charro cree que su hija no dice la verdad

Erik Roberto, en su papel de “tío” borracho, le dice a la pequeña que es una chismosa y que su papá no le va a creer, a lo que la niña se retira cabizbaja en busca de su papá, quien está atendiendo una llamada en su celular y no le hace caso, a pesar de que le confiesa que tiene algo qué decirle.

“Es que mi tío es bien raro y me abraza muy raro”, dice con pena la niña, sin esperar que su padre no le daría importancia al recordarle “cómo es su tío”, además de decirle que se retire y que no moleste. La pequeña se aleja triste del lugar.