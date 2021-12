Tras constantes rumores, el cantante Erik Roberto hace fuerte revelación

El Charro que ofendió a inmigrantes confiesa que está separado de su esposa

“Qué bueno estar alejado de los tóxicos”, le dicen usuarios a La Mayrita A lo largo de este año, el cantante mexicano Erik Roberto, mejor conocido como El Charro y recordado por haber ofendido a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos hispanos, ha dejado ver que la relación con La Mayrita no va de lo mejor, y en su más reciente publicación, confiesa que está separado de su esposa. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón 200 mil seguidores, Erik Roberto subió una imagen en la que reveló el momento por el que está pasando actualmente en su matrimonio, donde ha procreado a tres hijos. A El Charro su esposa le había propuesto hacer un trío Fue a prinicipios de este mes que El Charro que ofendió a inmigrantes sorprendió a todos al subir un video donde su esposa, mejor conocida como La Mayrita, le propuso hacer un trío, pues estaba por llegar su aniversario de bodas, pero la respuesta del intérprete no era lo que hubiera esperado. “Lo que pasa es que en realidad a mí me gustaria pedirte un trío, es que yo pienso que nos va a revivir el amor”, dijo La Mayrita, a lo que Erik Roberto dijo que sí aceptaba la propuesta. “Pero que mente tan cochina tienes, yo no te estoy pidiendo ese trío, yo te estoy pidiendo que me traigas un trío, que mente tan cochambrosa tienes” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El Charro, devastado por la muerte de Vicente Fernández Sin duda, el 12 de diciembre del 2021 será una fecha que nunca olvidarán los amantes de la música regional mexicana, pues ese día pasó a mejor vida Vicente Fernández, quien falleció tras más de cuatro meses de estar hospitalizado luego de sufrir una caída en el rancho Los Tres Potrillos. “Descansa en paz. Nunca lo conocí, nunca lo vi en persona, pero sin duda alguna él fue uno de mis más grandes maestros de vida. El Señor Vicente es el vivo ejemplo que cuando se lucha aunque estés abajo se puede llegar lejos”, escribió El Charro que ofendió a inmigrantes al enterarse del fallecimiento de Chente.

Le rinde un homenaje a El Charro de Huentitán Unas cuantas horas después de compartir una publicación en la que se despide de Vicente Fernández, el cantante Erik Roberto no se quedó de brazos cruzados y quiso rendirle un homenaje a El Charro de Huentitán con su muy particular estilo, lo cual provocó todo tipo de reacciones. Montado sobre su caballo, el cual realizó todo tipo de gracias, Erik Roberto recordó a Chente sin imaginar las críticas que recibiría: “Nuestro único ídolo debe ser Cristo”, “Supuestamente usted no es que era cristiano y tanta cosa, me imagino que sabe que ídolos no hay, no sea payaso, el único es Dios” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿El principio del fin del matrimonio de El Charro y La Mayrita? Hace apenas unos días, el cantante Erik Roberto subió una fotografía en la que aparecen su esposa, La Mayrita, y sus tres pequeños hijos, brillando él por su ausencia: “Los extraño mucho. Yo no pude ir con ellos en estas vacaciones porque tenía mucho trabajo. Pero me gozo con tan solo verlos disfrutar”, escribió. Y cuando El Charro que ofendió a inmigrantes no lo hubiera esperado, una persona le dijo: “Ay, qué ridiculo video donde llora Mayra, esa pobre mujer tiene dependencia emocional del esposo, por eso siempre con la cara de depresión que trae, porque no puede estar sin el macho, eso huele que él la engañó y ahora no lo quiere dejar por nada solo”. ¿Será?

“Qué bueno estar alejado de los tóxicos”, ¿se lo dicen al cantante que ofendió a inmigrantes o a su esposa? No pasó mucho tiempo para que El Charro, quien saltó a la fama a finales del año pasado cuando ofendió a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos hispanos, subiera una nueva imagen con la que quiso dejar en claro que es lo que está pasando exactamente. ¿Se separó o no de La Mayrita? “Es la primera vez que nos separamos por tantos dias. Lo importante es que han disfrutado y ya casi se regresan”. De inmediato, usuarios reaccionaron a esta publicación: “Qué bueno estar alejado de los tóxicos”, “Qué tan insegura de ella misma, dice mucho con todo!!!”, “¿Por qué no fuiste, Charrito?”.

Erik Roberto se había ido a ‘montar’ con otra mujer Fue hace apenas unos meses que El Charro se dejó ver con Alejandra Rojas, mejor conocida como La reina del jaripeo, a quien el cantante define como “linda amiga y toda una dama”, por lo que los usuarios de redes sociales de inmediato defendieron a La Mayrita. “Ay charrito, y tu esposa ahí delante de ti, eso no se hace! O voltea las cosas a ver cómo sentirías tu!”, “La sonrisa de oreja a oreja, bien chiflado que anda”, “Esas miradas del charrito, jaja, aguas Mayrita porque te lo bajan”, “Sí así tiembla delante de la esposa, ¿cómo se pondrá cuando no está la esposa mirando?”.

El Charro que ofendió a inmigrantes de nueva cuenta en problemas con su esposa En un video de poco más de un minuto, disponible en su cuenta oficial de Instagram, El Charro que ofendió a inmigrantes compartió lo que es su realidad de hoy en día: su esposa molesta porque el cantante prefiere a su mamá. Todo comenzó cuando La Mayrita le reclamó, o mejor dicho, se esperó a que él se decidiera si quería que ella o su suegra se sentaran en el asiento de copiloto. “Estamos esperando a que tú decidas quien se va a ir enfrente, si yo, tu esposa, la madre de tus hijos, la que siempre está contigo, la que te cocina, la que te lava”. En ese momento, la mamá de Erik Roberto también le echó en cara que es ella quien tenía que ocupar ese asiento.

¿Quién es la mujer más importante, su esposa o su mamá? Desesperado, y sin poder creer que tuviera que decidir entre su esposa, La Mayrita, y su mamá, El Charro que ofendió a inmigrantes pidió a ambas mujeres que no le hicieran esto, pues no había comparación. Segundos después, las cosas se calmaron un poco para beneficio del cantante. “Amigos, yo no entiendo por qué tiene que haber rivalidad entre mi esposa y mi madre. Son amores completamente diferentes: ella es mi esposa, la madre de mis hijos (refiriéndose a La Mayrita) y ella es mi mamá, no hay comparación”. Algunos usuarios no quedaron muy conformes con esta explicación.

“Me parece una estupidez” Tras ver este video de El Charro que ofendió a inmigrantes, de nueva cuenta en problemas con su esposa, los comentarios no tardaron en hacerse presentes de parte de los internautas: “En serio que me parece una estupidez que las esposas se lleguen a ofender por un simple lugar”. “Pero el esposo no terminó el video dónde subió a la mamá, ¿y a la esposa qué lugar le tocó? Nada más se puso muy rojo”, “O sea, ¿no decidiste quién va enfrente?”, “Video viejo y esas ideas tan antiguas como si cuando les ponen los cuernos les va a importar esa ridiculez” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La esposa de El Charro se vuelve a molestar con el cantante En otro video que está en las redes sociales de El Charro, tristemente recordado por haber ofendido a los inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, se puede observar a La Mayrita, sentada en el asiento de atrás de la camioneta de su esposo, mientras éste platica con su suegra. La madre del cantante le dijo a su hijo que le diera dinero para que le mandara tanto a su hermana, ya que su esposo no estaba trabajando, como a su hermana, que igualmente se encuentra sin empleo. También, separó dinero para su hermana menor que resultó embarazada. La esposa de Erik Roberto no ocultó su molestia.