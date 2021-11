Hace apenas unas semanas, el intérprete no tuvo reparo en compartir un video junto a La reina del jaripeo, a quien no dudó en mostrarle su admiración ¿y cariño?, pero por si fuera poco, en otra publicación apareció junto a un travesti. ¿Qué hizo ahora que su mujer se molestó?

¿Quién es la mujer más importante para El Charro, su esposa o su mamá?

Desesperado, y sin poder creer que tuviera que decidir entre su esposa, La Mayrita, y su mamá, El Charro que ofendió a inmigrantes pidió a ambas mujeres que no le hicieran esto, pues no había comparación. Segundos después, las cosas se calmaron un poco para beneficio del cantante.

“Amigos, yo no entiendo por qué tiene que haber rivalidad entre mi esposa y mi madre. Son amores completamente diferentes: ella es mi esposa, la madre de mis hijos (refiriéndose a La Mayrita) y ella es mi mamá, no hay comparación”. Algunos usuarios no quedaron muy conformes con esta explicación.