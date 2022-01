Una vez más, el cantante Erik Roberto se mete en problemas

El Charro que ofendió a inmigrantes es criticado por presumir su dinero

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, le dicen usuarios al esposa de La Mayrita

Apenas van diez días del 2022 y el cantante Erik Roberto está nuevamente en problemas, ya que ahora El Charro que ofendió a inmigrantes, luego de que llamara “pueblos pulgosos” a los pueblos hispanos, fue duramente criticado por presumir su dinero en reciente video que publicó en sus redes sociales.

Cabe recordar que en el 2020 el esposo de La Mayrita subió un video que provocó todo tipo de reacciones, ya que, aunque su intención fue buena, los usuarios malinterpretaron sus palabras y no le quedó de otra que ofrecer disculpas, aunque a la fecha hay varios que no le perdonan su ‘error‘.

“Los extraño mucho”, confiesa El Charro

Fue a mediados de diciembre pasado que el cantante Erik Roberto encendió las alarmas al compartir una fotografía en la que aparecen solamente su esposa e hijos, por lo que muchos pensaron que la pareja estaba atravesando por un difícil momento, aunque él pronto se encargó de aclararlo.

“Los extraño mucho. Yo no pude ir con ellos en estas vacaciones porque tenía mucho trabajo, pero me gozo con tan solo verlos disfrutar”, escribió El Charro, quien no se salvó del siguiente tipo de comentarios: “Esa pobre mujer tiene dependencia emocional del esposo, por eso siempre con la cara de depresión que trae porque no puede estar sin el macho, eso huele, que él la engañó y ahora no lo quiere dejar por nada solo…”.