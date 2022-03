El cantante Erik Roberto vuelve a hacer de las suyas

El Charro que ofendió a inmigrantes, al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, ahora llama “mensa” a su esposa

“Mayrita tiene que estar más atenta porque pudiera ser peor la situación”, le dicen usuarios ¿Qué pasó? A pesar de que hace pocas semanas la defendió de los usuarios que le decían que había aumentado de peso, el cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro que ofendió a inmigrantes, vuelve a hacer de las suyas y ahora llama “mensa” a su esposa, La Mayrita. Fue en los últimos meses del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, que el intérprete mexicano, con millones de seguidores en sus diferentes redes sociales, compartió un controvertido video que no fue muy bien recibido, ya que llamó “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos. Aunque su intención era buena, sus palabras fueron malinterpretadas. “La mensa de mi esposa sigue chocando los carros”, dice El Charro que ofendió a inmigrantes Hace apenas unas horas de la redacción de esta nota, el cantante Erik Roberto compartió una publicación, la cual causó revuelo, con el polémico título “La mensa de mi esposa sigue chocando los carros”, aunque dice que antes de que se le juzgue, escuchen el mensaje. Llama la atención que La Mayrita no aparece en ningún momento. “Les voy a platicar algo que acaba de pasar: no tiene ni 15 días que todo este bumber (refiréndose al parachoque) de esta camioneta, que es de mi esposa, la que ella maneja, lo chocó. Entonces, para no meterlo a la aseguranza, lo que yo hice, me salió mil dólares repararlo, me dieron buen precio”.

¿Erik Roberto se enojó porque la “mensa” de su esposa chocó la camioneta? Con tono serio, a diferencia de otros videos en los que suele estar bromeando, El Charro que ofendió a inmigrantes comentó que hace varios días se dio cuenta que su esposa le había dado otro raspón a la camioneta, pero eso no sería todo, ya que apenas un día antes, al ir con sus hijos, al dar reversa chocó contra una ‘traila’ que tienen en casa. “Yo estaba cuando ella le pegó y yo grité y me dieron ganas de decirle: ‘¿pues que estás pende…?’, me dieron ganas de decirle: ‘¿estás mensa, estás idiota?’, ella iba a ir a ver a su mamá, y le dije que no se preocupara, pero ya no quería ir, se asustó y dice que no vio la traila”, comentó Erik Roberto, a quien le cambió la cara al recordar este momento.

El Charro que ofendió a inmigrantes, ¿pasará por alto este error de su esposa? “Una de las cosas que tu pareja, tu esposo, tu esposa, va a hacer bien y siempre, es cometer errores, es lo que a los humanos mejor nos sale, y he aprendido que el día que dejamos de esperar perfección de nuestra pareja es cuando nuestra relación o matrimonio se va a otro nivel, a un nivel muy bonito”. El Charro que onfedió a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos no quiso terminar este video sin antes decir que la realidad es que mientras él es muy bueno para manejar, su esposa La Mayrita no lo es, y para muestra los golpes que le ha dado a su camioneta en los últimos días.

“La Mayrita es mucho muy buena para otras cosas” Antes de meterse en más problemas tanto con su esposa como con los internautas, el cantante Erik Roberto quiso dejar en claro que La Mayrita “es mucho muy buena para otras cosas”: “Es más paciente con los niños, pasa más tiempo con ellos y me empuja para que yo haga lo mismo, es muy buena con los números, prácticamente es la contadora de lo que hacemos aquí”. “A lo que voy es que se enfoquen en las áreas fuertes de sus parejas, de tu esposo, de tu esposa, apláudele, respáldalo en sus cualidades, y cuando cometa un error, como en este caso, que es un error que me va a costar dinero, son gajes de la vida, así que los dejo con esto: ‘No hay cosa más horrible en un matrimonio que vivir al lado de una persona que está esperando perfección'”.

El Charro que ofendió a inmigrantes, ¿está cansado de los errores de su esposa? A punto de terminar con este video, El Charro que ofendió a inmigrantes se expresó de la siguiente manera: “Tarde o temprano, vas a cansar a esa persona, así es que no te preocupes, Mayris (como cariñosamente le dice a su esposa), lo vamos a reparar”. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar… “Si ya le ha pasado varias veces, pues debería manejar con más precaución y valorar tu esfuerzo por darle lo mejor a ella y a tus hijos”, “Deberías de tomarle una foto en el carro chocado”, “Mayrita tiene que estar más atenta porque pudiera ser peor la situación”, “Me saqué de onda cuando leí el título”, “Ambos deben tener cuidado con lo que hacen y lo que dicen porque las palabras pueden herir los sentimientos y las acciones” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Erik Roberto le manda mensaje a su esposa que hace pensar que algo anda mal Días antes de que le dijera “mensa” a su esposa, y palabras más fuertes que pensó en expresarle, El Charro que ofendió a inimigrantes subió una foto a sus redes sociales de La Mayrita, donde luce igual de guapa que siempre y le dijo, sin una razón en especial, que la admiraba y respetaba. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: “Bellísima como siempre, Mayrita”, “Tu Mayrita es muy bonita”, “Linda mujer”, “Muy hermosa, Dios la bendiga siempre”, “Te has vuelto una mujer muy vanidosa. Has perdido tu esencia con la que te caracterizas”, expresaron algunos usuarios.

“Creo que se enojó de a de veras”, dice El Charro que ofendió a inmigrantes refiriéndose a La Mayrita No es la primera vez que uno de los integrantes de esta pareja formada por El Charro y La Mayrita se molesta por algo que hizo el otro, como en esta ocasión, en la que el cantante, a pesar de saber que su esposa es muy friolenta, la dejó varios segundos afuera de su camioneta. Su molestia era más que evidente. “Eso da mucho coraje”, “Hasta la pregunta es necia, hasta yo me hubiera enojado”, “Y si da coraje, haga calor o haga frio”, “¿Por qué le dice groserías?”, “Es entendible, charrito”, se puede leer en algunos mensajes, por lo que queda más que claro que todos apoyan a La Mayrita (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).