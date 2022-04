“Este muchachillo guapetón, supuestamente, es su novio”, dijo el cantante, a lo que su hija de inmediato se encargó de desmentir: “Valentina, no salgas con tus cosas, habíamos quedado que no podías tener novio, nunca, ella debe de cumplir 15 años para que pueda tener novio”, expresó Erik Roberto.

La hija del cantante está incómoda con esta situación

Segundos después, el cantante le volvió a decir a su hija que no debía tener novio. La pequeña solo sonreía ante la insistencia de su padre: “Dime algo, dime que me habías prometido que no ibas a tener novio en tu vida”. Valentina, en un tono más serio, le dijo que ella nunca le había prometido eso.

Ya más tranquilos ambos, ante el desconcierto del amiguito de Valentina, la jovencita se dispuso a explicar lo que estaban haciendo, que no era otra cosa que un proyecto de ciencia para la escuela. El Charro que ofendió a inmigrantes decidió retirarse de ahí para compartir una reflexión con sus seguidores.