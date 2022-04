El cantante Erik Roberto ‘está mal y de malas’

Después de informar, hace apenas unos días, que sus tres hijos habían pasado por diferentes problemas de salud, ahora le tocó a La Mayrita

Esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes comparte mala noticia ‘Mal y de malas’. Luego de que el cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro que ofendió a inmigrantes, informara, hace apenas unos días, que sus tres hijos habían pasado por diferentes problemas de salud, ahora le tocó a su esposa, La Mayrita, quien compartió mala noticia, Antes de entrar en detalles, cabe recordar que el también influencer se vio involucrado en un escándalo que estuvo a punto de terminar con su carrera, pues hace ya casi dos años subió un video donde se refería a los pueblos latinos como “pueblos pulgosos”, y aunque su intención era otra, sus palabras no fueron muy bien recibidas por los inmigrantes. ¿Qué le pasó a La Mayrita, esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes? El Charro que ofendió a inimigrantes subió una foto de estudio a sus redes sociales donde aparece únicamente su esposa, La Mayrita, dueña de una incuestionable belleza y que luce un original peinado, pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue el mensaje que le dedicó, ¿qué está pasando? “Mañana le hacen su ‘tummy tuck’ a esta belleza. Siempre le he dicho a mi esposa que cualquier decisión que tome yo la apoyo. Cuando no se quería operar, yo la apoyaba, y ahora que se animó, tambien la apoyo, así como ella me ha apoyado en todo”, escribió el cantante, ¿pero que es la ‘tummy tuck’?

La esposa de Erik Roberto se someterá a la cirugía ‘tummy tuck’ De acuerdo con información del portal Stanford Children’s Health, la ‘tummy tuck’, o cirugía estética del abdomen, es un procedimiento que minimiza el área abdominal. Aquí, el cirujano realiza una incisión desde un lado del hueso de la cadera hasta el otro, eliminando quirúrgicamente el exceso de piel y de grasa de la parte media y baja del abdomen, aparte de estirarse los músculos de la pared del abdomen. Y aunque podría decirse que La Mayrita, esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes, no correrá riesgo tras esta intervención quirúrgica, también conocida como abdominoplastia, existen algunas posibles complicaciones, como cicatrices visibles, así como coágulos sanguineos e infección.

La pareja explica más a detalle sobre esta intervención quirúrgica En una transmisión en vivo que compartieron a través de su página de Facebook, tanto La Mayrita como El Charro que ofendió a inmigrantes explicaron más a detalle sobre esta intervención quirúrgica. De buen ánimo, la también cantante dijo que será mañana cuando se someta a una operación, la cual originalmente estaba programada para junio próximo. “Hoy mismo me fui a hacer la prueba del Covid, negativa, gracias a Dios, estoy muy saludable, también todo mi trabajo de sangre que me hicieron muy saludable, bendito Dios, y ya lo último que me falta es un reclinable. Yo estoy haciendo toda mi tarea respecto a cómo descansar después de una ‘tummy tuck’lo más cómodo y la mayoría de las personas decían que un reclinable es lo mejor”, expresó.

Luego de asegurar que no tenía nervios por esta intervención quirúrgica, la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes comenzó a recibir mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, aunque hubo quienes le 'llamaron la atención' al tratarse de algo que no es tan necesario. "En mi opinión, me daría miedo, me quedo así como estoy", "Oh, Dios mío, ¿no tienes miedo? Ssoy muy miedosa a las cortadas… pero mis mejores vibras", "Debes cuidarte después para que todo salga bien. Espero que la peque (su hija Amalia) esté mejor de su piecito", "¿Pues no alguna vez dijiste que te aceptabas tal cual y que nunca te ibas a hacer nada? Lo dijiste en un video. Pero suerte, que todo salga bien", se puede leer en más comentarios