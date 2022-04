Nuevamente, el cantante Erik Roberto da de qué hablar, pero ahora por un triste motivo

La Mayrita, esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes, pide oraciones por la salud de su hija

“Que El Señor la bendiga mucho, la cuide y la sane pronto”, expresan usuarios ¿Qué pasó? En una de sus publicaciones más recientes en su página de Facebook, La Mayrita, esposa del cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro que ofendió a inmigrantes, pide oraciones por la salud de su pequeña hija, de nombre Amalia, por lo que muchos se preguntan sí le llegó el karma a la pareja. Fue a mediados del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, que el intérprete mexicano se volvió famoso en redes sociales, pero a un alto costo, ya que, aunque su intención era buena, ofendió a los inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos. Sus palabras fueron malinterpretadas y hasta tuvo que salir a ofrecer disculpas. “Pedimos oración”, dice la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes Tranquila, a pesar de la gravedad de la situación, la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes, quien estaba junto a su hija, comenzó este video diciendo que muchos seguidores le han preguntado por el estado de salud de Amalia, quien está recostada sobre una hamaca con el ánimo caído. “En el en vivo que yo hice, expliqué que el doctor vio una anormalidad en su piecito y me dijo que tenía que hablar conmigo. No es una fractura, gracias a Dios no tiene ningún huesito roto, simplemente que un hueso de su pie no se le desarrolló bien o está aplastado, para que me entiendan”, expresó La mayrita.

¿Y Erik Roberto? Ni sus luces Llama la atención que, hasta ese momento, El Charro que ofendió a inmigrantes no ha aparecido para acompañar a su esposa, quien siguió con su explicación sobre el estado de salud de su pequeña hija: “El doctor me dijo que tenía que ponerle un ‘casco de emergencia para que ya no esté apoyando tanto el pie”. La Mayrita comentó también que le recomendaron que buscara a un podiatra (especialista que trata todos los problemas de los pies) para que revise las radiografías y ordene el tratamiento o la terapia que Amalia tiene que tomar para que su recuperación sea más rápida.

¿Hay buenas noticias para la pequeña hija de El Charro que ofendió a inmigrantes? La esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes aseguró de que lo bueno de esta situación es que si la pequeña toma reposo al cien por ciento, y no realiza ninguna actividad física, una vez ya recuperada, nunca más volverá a sufrir de este padecimiento. Se calcula que tarde de 3 a 6 meses. “De lo que he leído, no hay cirugía, gracias a Dios, simplemente ella tiene que reposar por unos cuantos meses de su piecito. Este es un ‘casco’ temporal, pero puede ser que ahora que la lleve al podiatra me diga que es necesario ponerle un yeso”, compartió La Mayrita, quien se encargó de explicar esta situación a sus fans, y por fin, se escuchó la voz del cantante Erik Roberto.

La Mayrita asegura que su pequeña hija está bien Sin dejar pasar más tiempo, La Mayrita aseguró que su hija se encuentra bien, pero sí esta cansada: “Muchos me han estado preguntando y querían saber cómo estaba y yo les había prometido este en vivo, pero no había tenido oportunidad de hacerlo, pero ya se encuentra bien”. La esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes compartió que Amalia, dentro de lo incómodo del momento por el que está pasando actualmente, no pierde su positivismo: “Aunque sea brincando con un pie, ella agarra sus cositas y no depende mucho de mí, que eso es muy bueno. Mañana le llegan sus muletas”.

Seguidores de la pareja les mandan su apoyo A punto de terminar con este video, y después de decirle a la pequeña Amalia que era una niña muy fuerte y que la admiraba mucho, tanto La Mayrita como El Charro que ofendió a inmigrantes agradecieron las muestras de apoyo y cariño que han recibido de parte de sus seguidores en estos momentos. Por si fuera poco, su hija mayor, Valentina, también estuvo enferma, aunque la esposa del cantante afirmó que solo le quedó una ‘tosecita’: “El que medio decayó es Junior, mi niño, como que este fin a mí me llovió, pero los tres tienen un sistema inmune muy fuerte y yo no me acuerdo la última vez que mi niña o Junior se habían enfermado”.

La Mayrita reconoce que lo que tiene su hija es “una condición rara” Por último, la también cantante comentó que nunca había escuchado lo que le pasó a su hija, lo que describió como “una condición rara” y que no es algo que le pase a todos los niños: “Al que le va a dar, le va a dar, y a ella le tocó”. La Mayrita recordó que cuando Amalia supere este mal, nunca más le volverá a molestar. “De todo corazón muchas gracias, ahorita ya la voy a ir a acostar porque ella si va a ir a la escuela mañana, su maestra la está esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por estar al pendiente, ya cuando tenga cita con el especialista les compartiré, ojalá y sea esta semana y el viernes también me operan, se me juntó todo”, finalizó.

Le dicen a la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes que se ve muy cansada No pasó mucho tiempo para que seguidores tanto de La Mayrita como de El Charro que ofendió a inmigrantes reaccionaran a este video: “Ánimo, princesa, y Mayrita, todo estará bien con el amor y la voluntad de Dios”, “Nuestra Madre Santísima María interceda ante su hijo amado y les dé paciencia y descansa tú también, Mayrita, te ves muy cansada”. “Que el Señor la bendiga mucho, la cuide y la sane pronto”, “Que el Todopoderoso Dios sane el pie de la niña. Con su ayuda, luego estará bien”, “Estaremos orando por ella”, “Confianza en nuestro Dios, solo él es quien le restablecerá su huesito”, “Que Dios la proteja, sane y cuide”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)