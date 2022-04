“Ella me pidió huevito con champiñones, estoy calentando las tortillas. Toda la noche estuve cada dos horas atendiéndola, me levantaba yo para drenarle, le dejaron unas ‘bombitas’ donde le sale la pus y la sangre molida y todo va muy bien, se las voy a presentar”.

Parece que la esposa del cantante Erik Roberto ya pasó la peor parte

En ese momento, el cantante Erik Roberto entró al cuarto donde se encuentra su esposa, La Mayrita, quien a pesar de la incómoda situación por la que está pasando, está de buen humor sentada en un sillón que recientemente compraron: “Muchísimo mejor que ayer”, respondió a la pregunta de cómo se siente.

“Ya dormí toda la tarde y toda la noche y ayer si me dolió un poquito, pero fue un error mío porque no me tomé los medicamentos a la hora que me tocaba, pero el dolor ya es mucho menor”, dijo la artista, quien ha sido apoyada en todo momento por El Charro que ofendió a inmigrantes.