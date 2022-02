“La fuerza de un matrimonio es trabajar en equipo “, comentó El Charro que ofendió a inmigrantes, quien no se salvó de las críticas, aunque en esta ocasión lo que más predominó fueron las felicitaciones para ambos. Nadie se imaginaba el cambio de look tan radical que La Mayrita mostraría tiempo después.

“A mí me encantó, y algo que admiro de La Mayris es que se avienta las cosas, me gustó mucho”, comentó Erik Roberto, quien de inmediato fue atacado por los usuarios: “Este hombre ya cansa alabando tanto a su esposa”, expresó una persona (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Pareces un hombre con ese corte”

Pero los ataques para La Mayrita, esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes, apenas comenzarían luego de que publicaran otra fotografía: “Ese corte no te favorece, te ves de barrio, no porque le guste al Charrito te lo tienes qué hacer, mejor escoge algo que a ti realmente te guste”, “Es lesbiana la Mayris”, “A mí no me gustó ese look”, “Es bonita, pero ese corte no le queda, se ve mal”, “No me gustó tu corte, es de punketa”.

Una persona se pasó de la raya y expresó: “Pareces un hombre con ese corte”, mientras que alguien más preguntó: “Muy f…. ese pelo, ¿por qué no te haces un corte decente?”. Antes, Erik Roberto había comentado: “Te admiro porque eres valiente a ser tu”. ¿Y ustedes qué opinan?