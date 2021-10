Un escándalo más para el cantante Erik Roberto

El Charro que ofendió a inmigrantes, ¿engaña a su esposa con un travesti?

Hace unos meses, describió como “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos y se le fueron con todo ¡Lo que faltaba! Meses después de haber descrito a los pueblos latinos como “pueblos pulgosos”, lo cual le trajo un sinnúmero de críticas en redes sociales, y luego de que se soltara el rumor que su esposa lo engañaba con Alejandro Fernández, el cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro, ¿engaña a La Mayrita con un travesti? Relacionado ¡Devastada! Ana Patricia Gámez narra llorando los últimos minutos de vida de su abuela (VIDEO) Las fotos del ombligo de Adamari López que ¿descubren que se hizo cirugía? Muere a los 66 años famoso actor estrella de la comedia Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón 200 mil seguidores, que el intérprete mexicano compartió un video de apenas unos cuantos segundos donde se escucha un fragmento del tema musical La 69, cantado por Jenny 69 y que dice: “Pa’ empezar tengo una cosas que quiero aclarar. Lo soñé y el objetivo hacerlo realidad”. “Le damos gracias a Dios por esta bendición”, expresa El Charro que ofendió a inmigrantes Pero antes de mostrar las ‘pruebas’ de que El Charro que ofendió a inmigrantes se estaría viendo con un travesti, mostramos una publicación que compartió en sus redes sociales y es por el tipo de imágenes por las que ha sido duramente criticado, ya que en esta ocasión presumió su camioneta acompañado de su esposa, La Mayrita. “Le damos gracias a Dios por esta bendición. Después de 11 años y 300 mil millas con la Tundra 2010, hoy les presentamos nuestra nueva camioneta de trabajo“, expresó el cantante, a quien de inmediato alguien le respondió así: “Lo primero que se me vino a la mente fue el video que insistes que no compren trocas nuevas, ¿quién te entiende?”.

El cantante comparte que trabajó en una boda, pero usuarios aprovechan y halagan la belleza de La Mayrita En otra de sus imágenes, las cuales suele compartir con cierta frecuencia en sus redes sociales, El Charro que ofendió a inmigrantes (quien después reconoció su error y ofreció disculpas a todo aquel que se haya ofendido), comentó que trabajaron en una “hermosa boda”, pero ahora la que tomó la palabra fue La Mayrita, a quien le reconocieron su espectacular belleza. “Me encanta a mi, pero La Mayrita como quisiera estar en esa fiesta y que fuera mi bailadora. Saludos, chula”, “Me encanta tu vestimenta, Mayra”, “Mayrita, muy guapa”, expresaron algunos usuarios, mientras que otras personas aprovecharon la oportunidad para preguntarle por varias detalles de su outfit.

El Charro le reclama a su esposa por no cuidar la camioneta, ¿habrá problemas entre ellos? “Ay mi amor, ¿pero por qué suspiras?”, le pregunta La Mayrita a El Charro que ofendió a inmigrantes, quien le respondió que “por esta belleza”, refiriéndose a su camioneta recién adquirida. El cantante se molestó al saber que su esposa tenía las uñas crecidas porque creía que le iba a rayar su nueva adquisición. Pero el colmo fue cuando quería que se subiera a este automóvil sin usar las botas de traía puestas. Para ese momento, la molestia de La Mayrita era más que evidente. Por si fuera poco, tampoco dejó que se maquillara con el pretexto de que le habia ensuciado la camioneta que tenían anteriormeme. ¿En qué terminará todo esto? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Y ahora, El Charro presume a uno de sus caballos En su más reciente publicación, Erik Roberto mostró a uno de los caballos que tieney no dudó en afirma que “una mascota es parte de la familia”. “El mismo amor que tú sientes por tu perro, gato, pájaro, es el mismo amor que sentimos todos los que tenemos un caballito”. El problema aquí fue que no a todos les pareció que ‘presumiera’ a uno de sus caballos. “Güero presumido”, “También las vacas, los pollos y los cerdos pueden ser mascotas, que tú te los comas es otra cosa. En China se comen la carne de caballos y de perros y todos los animales se deben de respetar pot igual”, se puede leer en algunos comentarios. A continuación, compartimos la evidencia de que El Charro está en contacto con un travesti.

Le dicen a La Mayrita, esposa de El Charro, que ya tiene rival Como se mencionó anteriormente, en este video de apenas unos cuantos segundos se escucha un fragmento del tema musical de La 69, interpretado por Jenny 69, justo en el momento en que un travesti desciende de lo que parece ser la camioneta recién adquirida de El Charro, quien no puede dismiular su asombro por esta sorpresa. “El rival de La Mayrita”, “Cómo ha cambiado Mayrita”, “Pin… payasos”, “¿Ya le sacaste los frijoles, Charrito?”, “El Mayro y La Charrota”, “Qué cochinadas sacan, están totalmente desconectados de Dios!!!”, “Yo dije, ¿qué le pasó a La Mayrita?”, “Agárrate las tanguitas, Charro”, “A la Mayris si la andabas jod… de que… No me la pides, no la rayes, no te maquilles, pero este transformado hasta la manejó” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Engañado por su esposa con Alejandro Fernández? ¿Lo tiene merecido? El cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro y recordado por haber humillado a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos hispanos, recibe una ‘sopa de su propio chocolate’ y es engañado por su esposa con Alejandro Fernández. La muestra de este ‘engaño’ está disponible en un video que subió la aún pareja a su canal oficial de YouTube. Mientras La Mayrita luce feliz porque asistirá a un concierto de Alejandro Fernández, El Charro está que no lo calienta ni el sol y se pone a llorar. La esposa del cantante le pregunta que qué es lo que tiene, a lo que Erik Roberto responde: “¿Cómo que qué traigo? Venimos a ver a Alejandro Fernández y miren cómo viene, hasta con la foto de él”.

“Presiento que es la última vez que te voy a ver”, le dice El Charro a su esposa, La Mayrita Sin poder contener el llanto, El Charro que humilló a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos le dice a su esposa que presiente que es la última vez que la va a ver: “Presiento que (Alejandro Fernández) te va a subir al escenario porque te va a ver así de chula, de guapa, de bella y te va a decir que te vayas con él en su helicóptero”. Al ver la reacción de su marido, La Mayrita le aseguró que no tiene nada qué ver con El Potrillo y que solo va a verlo a su concierto. “La próxima vez que la gente te vea te van a ver en People en español en su helicóptero, en su jet privado y yo me voy a quedar triste”, comentó el cantante Erik Roberto, quien no dejaba de grabar en ningún momento.

¿Será el fin de su relación? Tratando de calmar a su esposo, La Mayrita aclaró que siempre se viste “guapa”, y en esta ocasión con más ganas, pero tal parece que esa respuesta no convenció del todo a El Charro, quien le reclamó que ahora se veía de más guapa porque vería su amor platónico, Alejandro Fernández, mejor conocido como El Potrillo. “Amigos, yo estoy contento de ver al amor platónico de La Mayris, miren qué chula se ve, qué preciosos se ven sus tacones, hermosísima Mayra, y honestamente, no estoy tan celoso, poquito, si me prometes que no te vas a ir en helicóptero con él””, expresó el cantante Erik Roberto en un tono más serio y dejando a un lado los reclamos.

“Estoy contento de que ella esté contenta”, dice El Charro A unos cuantos pasos de ingresar al lugar donde se llevaría a cabo el concierto de Alejandro Fernández, el cual registró una excelente entrada, El Charro que humilló a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, aseguró que estaba contenta porque su esposa, La Mayrita, estaba contenta. Pero aún habría más… Algo que llamó la atención es que el cantante Erik Roberto interrumpió a su esposa, quien había dicho que estaba emocionada y nerviosa, para decir a sus seguidores que estuvieran al pendiente de las historias de Instagram de La Mayrita para cuando la subieran el escenario, pero nadie se imaginaría lo que pasaría más adelante.