En varias publicaciones que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram , donde tiene más de un millón 200 mil suscriptores, El Charro que ofendió a inmigrantes no ha dudado en mostrar sus objetos y artículos más preciados, por lo que varias personas no lo ‘bajan’ de presumido y se preguntan si es necesario que lo haga.

Fue el año pasado, en plena pandemia por el coronavirus , que el nombre de El Charro, quien forma un dueto musical con su esposa, salió a relucir en redes sociales, pero no por el mejor de los motivos, ya que en un video ofendió a los pueblos latinos al llamarlos “pueblos pulgosos”. A pesar de las disculpas ofrecidas, muchos no olvidan esta humillación.

Aquí, Alejandra monta uno de los caballos del intérprete, y a decir de él mismo, estas imágenes se las tomó su esposa. Su cara de felicidad es más que evidente ante el momento vivido. Varias personas no se aguantaron las ganas de expresar sus puntos de vista, pues es algo que no se les hizo de lo más normal.

“Trabajen en su confianza como pareja. Todas estas fotos me las tomó Mayrita, así como yo la apoyé para que conociera a su cantante favorito, Ella me apoyó para que conociera a esta gran persona que tenía muchas ganas ver. Cuando hay honestidad y las cosas se platican no tiene porque haber tanto pleito en el matrimonio”.

En su más reciente publicación, Erik Roberto mostró a uno de los caballos que tiene y no dudó en afirmar que “una mascota es parte de la familia”: “El mismo amor que tú sientes por tu perro, gato, pájaro, es el mismo amor que sentimos todos los que tenemos un caballito”. El problema aquí fue que no a todos les pareció que ‘presumiera’ a uno de sus caballos.

Le dicen a La Mayrita, esposa de El Charro, que ya tiene rival

Como se mencionó anteriormente, en este video de apenas unos cuantos segundos se escucha un fragmento del tema musical de La 69, interpretado por Jenny 69, justo en el momento en que un travesti desciende de lo que parece ser la camioneta recién adquirida de El Charro, quien no puede dismiular su asombro por esta sorpresa.

“El rival de La Mayrita”, “Cómo ha cambiado Mayrita”, “Pin… payasos”, “¿Ya le sacaste los frijoles, Charrito?”, “El Mayro y La Charrota”, “Qué cochinadas sacan, están totalmente desconectados de Dios!!!”, “Yo dije, ¿qué le pasó a La Mayrita?”, “Agárrate las tanguitas, Charro”, “A la Mayris si la andabas jod… de que… No me la pides, no la rayes, no te maquilles, pero este transformado hasta la manejó” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO