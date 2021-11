“En mi humilde opinión, creo que una pareja deben de vivir solos: esposa, esposo, hijos y ya. A mí personalmente no me gustaría vivir con mis suegros ni tampoco con mi misma madre porque un matrimonio, siempre que viven solos, crecen y se afianzan. Si tu esposo o esposa te dice que quiere vivir solo contigo, hazle caso” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Cabe recordar que hace unos meses, por medio de un revelador video, confesó que desde hace varios años padecía depresión, lo cual ha logrado superar poco a poco con el apoyo del cantante, quien aún así no se salvó de varias críticas: “¿Cómo por qué tendrías que darle permiso o cómo?”, “¿Desde cuándo el marido nos tiene que permitir ser felices?”, “Veo que algunos mexicanos están como atrasados en el tiempo, las mujeres les tienen que pedir permiso para reírse y bailar y hasta que ropa ponerse” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Y si la ves feliz, sonriendo como una pin… loca, déjala, no sabes cuantas pin… lágrimas le costaron”, se escucha en un video de apenas unos cuantos segundos donde se ve a la esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes, mejor conocida como La Mayrita.

“Qué guapa está Valentina, sonrisa hermosa”, “Hermosa Valentina, ¿por qué no tiene página personal?”, “Bendiciones, su niña mayor tiene bonita sonrisa y por supuesto es muy linda”. En esta ocasión, El Charro que ofendió a inmigrantes pidió a sus seguidores que oraran por ellos, pues tomarían carretera para pasar el Día de Acción de Gracias con la familia.

Tal vez el cantante Erik Roberto no ha medido la magnitud de compartir fotos con frecuencia de sus hijos pequeños, como lo hizo hace apenas unos días, donde aparece con su esposa La Mayrita, así como con Valentina, Erik y Amalia. Varias personas no dudaron en hacerle los siguientes comentarios:

Le llueven críticas al cantante

“La familia es la cosa mas hermosa que un hombre puede tener”, escribió El Charro que ofendió a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos para acompañar una imagen en la que aparece nuevamente junto a su familia, pero un detalle no pasó por alto para varias personas.

“A mi parecer, tampoco debería maquillar a la nena. Todo a su tiempo”, “No pinten a las niñas, son niñas, disfrútenlas, no brinque su niñez”, “No soy de criticar y mucho menos atacar… pero, con todo respeto y a modo de consejo como mamá que también soy, no me parece que maquilles tanto a tu niña”, “¿Qué edad tiene la mayor? ¿Ni 15 y ya maquilada?”.