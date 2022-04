“No sé cómo lo vayas a tomar, júrame que no me vas a hacer nada, por favor, quiero vivir. Me acabo de dar cuenta que acabo de ser papá y creo que es niña, pero lo peor de todo es que la mamá está allá afuera”, confesó El Charro que ofendió a inmigrantes sin poder contener el llanto.

¡Lo que faltaba! No han sido meses fáciles para el cantante Erik Roberto, mejor conocido como El Charro que ofendió a inmigrantes, ya que luego de este malentendido que casi termina con su carrera, se ha visto envuelto en más escándalos. Uno de los más recientes es que le confesó a su esposa , La Mayrita, que tiene otra ‘hija’.

A continuación, El Charro que ofendió a inmigrantes, con tono irónico, le preguntó a ‘Panchita’ dónde estaba. Ahora sí, La Mayrita no disimuló su enojo y le dio un golpe en el pecho con la mano abierta, por lo que su esposo lanzó un grito de dolor e impotencia al estar consciente de su error.

Sin perder la calma, aunque con evidente molestia, La Mayrita escuchaba con atención las palabras de su esposo, el cantante Erik Roberto, a quien no le quedó de otra que llevarla con la mamá de su ‘hija’: “¿Dónde está esa desgraciada? La bebé no tiene la culpa de nada, pero dónde está, enséñamela”, dijo la también cantante.

“¿Qué estabas pensando, malpensada? Acaba de nacer una ‘baby girl’ y su mamá es la ‘Panchita'”, dijo el artista, a quien siguen sin perdonarle haber llamado “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos. La Mayrita le reclamó que por ahí hubiera comenzado antes de imaginar algo que no era.

El cantante revela que su ‘hija’ aún no tiene nombre

Ya más tranquilos ambos, el cantante Erik Roberto se dirigió a sus seguidores para compartirles que esta potranquita tenía pocas horas de haber llegado al mundo, pero que aún no tenían un nombre para ella, además de que sus tres hijos todavía no la habían visto, por lo que no dudan que se lleven una gran sorpresa.

“Queremos compartir con ustedes nuestra alegría, ¿cómo te sientes Mayrita'”, le preguntó El Charro a su esposa, quien no tardó en responder que muy contenta. “Mayris, ¿entonces sí yo quisiera tener un bebé humano me ‘descuellas’?”, preguntó, además de que en medio de esa pregunta reveló que con su esposa ya no puede tener más hijos.