El Charro presenta a nuevo integrante en su familia

Los reclamos de su esposa hizo que el cantante que ofendió a los hispanos, se levantara de la mesa y le dijera: “Eso es lo que más me revienta, tú sabes que soy bueno para conducir, ¿cuántas veces hemos salido de las fiestas y manejo bien?, no me estés fregan… quédate aquí”.

“Nada más vine a tomarme un par de cervezas”, dice El Charro

Ya con sus amigos, a El Charro le vuelve a marcar su esposa, La Mayrita, por teléfono celular, y Erik Roberto le contesta: “No me hables ahorita por favor, no pasa nada, nomás vine a tomarme un par de cervezas, déjame en paz, y acuérdate que aunque esté borracho, yo sé manejar muy bien, no me estés molestando”.

Luego, en la grabación, se observa cómo el protagonista empieza a ingerir bebidas alcohólicas sin pensar en las consecuencias que esto tendría más adelante, ya que como se puede ver, fueron muchas cervezas las que se tomó en la estadía con sus amigos.