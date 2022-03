En apenas unos cuantos segundos, se observa al cantante Erik Roberto llorar a cántaros porque no lo dejan entrar a la casa tras haber cometido un grave error: ofrecerle un mezcal con un nombre por demás ofensivo, ‘tus nalg… son mías’. ¿En qué habrá terminado esta discusión? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Con frecuencia, El Charro que humilló a inmigrantes al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos latinos comparte videos con sus seguidores de algunos momentos que pasa tanto con su esposa, La Mayrita, como con sus tres hijos, y en uno de ellos da la impresión que las cosas entre ellos no va bien.

“No entiendo por qué obligar a su hija a hacer videos, se ve que no le gusta, déjenla ser… pobrecita Valentina”, “Pobre, ella no quiere hablar”, “¿Para qué obligan a la chiquilla a hablar?”, “Es muy niña para andar maquillada a esa edad, debe tener una belleza natural, muy adelantada la niña”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

No es la primera vez que la pareja formada por El Charro y La Mayrita invitan a su hija mayor, quien es apenas una jovencita, a que los acompañe en los videos que suben a sus redes sociales, algo por lo que han sido duramente criticados, pero tal parece que lo seguirán haciendo.

“Creo que se enojó de a de veras” escribió el intérprete para acompañar esta publicación en la que se ve a su esposa sufrir de frío y no poder entrar a la camioneta porque a su marido se le ocurrió hacerle una broma en ese justo momento (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“De todas maneras el que se la come soy yo”, dice El Charro que humilló a inmigrantes

Hace apenas unos días, El Charro subió una serie de imágenes donde su esposa, La Mayrita, luce espectacular con varios vestidos que realzan más su belleza, pero lo que sorprendió a todos fueron las palabras que escribió el cantante y que compartimos de manera textual:

“Ya son varios comentarios que he leído que dicen que La Mayrita se ve gordita y que ha subido de peso. La Mayrita, mi esposa, tiene el derecho de subir de peso como cualquier mujer y de bajarlo cuando ella quiera. De todas maneras, el que se la come soy yo y ella a mí me gusta de cualquier forma. Recuerden que una mujer es bella en cualquier peso o talla”.