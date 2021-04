En un video de poco menos de un minuto de duración, El Charro confirmó que no tiene buena relación con “la mamá” de su mujer, una imitadora de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, quien no dudó en cantarle el tema Rata de dos patas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“No te soporto”

A pesar de tener más de un millón de seguidores, muchos de ellos no están conformes con las publicaciones que comparte El Charro, como en esta ocasión, en que de nueva cuenta a manera de broma, confiesa que no le gusta cómo cocina su esposa.

“Esas caras que haces me caen mal, deveras no te soporto”, “Esas caras de exageración me repatean, actúa normal, no sobreactúes, te saldrá mejor”, “Eres bien ridículo”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).