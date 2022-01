“A todos los que nos critican por lo que enseñamos en nuestras redes sociales, lean esta historia y foto que me acaba de llegar: ‘Buenas tardes Erik, mi nombre es Óscar, vivo en Las Vegas y nada más quiero decirte que gracias por tus videos, me han ayudado a abrir los ojos, sigo tu ejemplo, compramos un terreno en Arizona ‘”.

Fue por medio de sus redes sociales , donde tiene más de un millón 200 mil seguidores, que El Charro compartió una serie de imágenes que dieron mucho de qué hablar, pues aunque les llovieron muchas felicitaciones, la pareja no se salvó de varias críticas de parte de los usuarios.

“Eso es para gente naca y corriente”

En otra parte de este testimonio que le hicieron llegar a El Charro, dice lo siguiente: “Estoy levantando una casita, algo sencillo que hemos construido con nuestras manos mi esposa e hijos y les plantée la idea de poner un salón de fiestas, y al ser el terreno nuestro, no tenemos qué pagar renta. Habemos todo tipo de gente que miramos tus videos, hay dos tipos de envidia, una la que no quieren tener lo que tú tienes, nada más quieren que no lo tengas, y la otra es porque sí ellos pueden, yo también puedo”.

No pasó mucho tiempo para que seguidores del cantante Erik Roberto, que al parecer ahora ofendió a su propia esposa, La Mayrita, reaccionaran a esta publicación: “Estamos para apoyarnos y ayudarnos, ¿la envidia? Eso es para gente naca y corriente, sin propósitos en la vida. Ustedes si los tienen”. Archivado como: Esposa de El Charro que ofendió a inmigrantes le hace inesperada petición