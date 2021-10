Mientras La Mayrita luce feliz porque asistirá a un concierto de Alejandro Fernández, quien no la está pasando de lo mejor luego de que su padre Vicente Fernández tiene más de dos meses en el hospital , El Charro está que no lo calienta ni el sol y se pone a llorar.

Al ver la reacción de su marido, La Mayrita le aseguró que no tiene nada qué ver con El Potrillo y que solo va a verlo a su concierto. “La próxima vez que la gente te vea te van a ver en People en español en su helicóptero, en su jet privado y yo me voy a quedar triste”.

¿El fin de su relación?

Tratando de calmar a su esposo, La Mayrita aclaró que siempre se viste “guapa”, pero tal parece que esa respuesta no convenció del todo a El Charro, quien le reclamó que ahora se veía de más guapa porque vería su amor platónico, Alejandro Fernández.

“Amigos, yo estoy contento de ver al amor platónico de La Mayris, miren qué chula se ve, qué preciosos se ven sus tacones, hermosísima Mayra, y honestamente, no estoy tan celoso, poquito, si me prometes que no te vas a ir en helicóptero con él”.