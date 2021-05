El Charro asegura que ha roto muchos paradigmas

Ahora, Erik Roberto compartió que se siente muy contento con la labor que ha hecho con su esposa, La Mayrita, quien recientemente confesó que padece depresión y ansiedad, pero también por la labor que ha hecho él como hombre latino y como mexicano.

“Me ha tocado romper, o tratado de romper, muchos paradigmas de lo que es ser hombre latino, del mexicano, y uno de ellos es esto, que el hombre puede verse guapo, puede hacerse sus ‘arreglitos’, yo me estoy haciendo esto y no se los oculto, no me siento avergonzado”.