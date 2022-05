Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se quejó de la vida “cruel e injusta” en una cárcel de Estados Unidos.

‘El Chapo’ aseveró que ahora sufre estrés, depresión y dolores de cabeza, entre otros malestares.

El otrora capo mexicano de la droga permanece en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Al parecer, no lo tratan como él quisiera en la prisión. El mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán, conocido como ‘El Chapo’, un temible excapo del narcotráfico, se quejó por la vida “cruel e injusta” que está enfrentando en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del diario Metro.

En una carta de siete páginas, ’El Chapo’, de 65 años, afirmó que está siendo maltratado en la prisión de máxima seguridad y que eso está afectando su salud. “Debido al trato en ADMAX, ahora sufro de dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión”, escribió en inglés al referirse a la cárcel de Florence, en Colorado.

“Rezo para que este tribunal intervenga”, clama ‘El Chapo’

A su vez, agregó: “El trato que recibo es cruel e injusto, y me está causando problemas psicológicos y de salud. Rezo para que este tribunal intervenga”. Según recordó el informe de Metro, ‘El Chapo’ fue declarado culpable en febrero de 2019 de 10 cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, por lo que fue condenado a cadena perpetua aunado a 30 años. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

En la carta, acotó Metro, escribió que pasa la mayor parte de sus días en una celda de dos metros por dos con una pequeña ventana por la que recibe sus comidas. “Estoy descartado de tener cualquier contacto verbal o comunicación con otros presos. No tengo ningún contacto humano, salvo cuando los guardias me ponen y me quitan los grilletes”, aseguró.